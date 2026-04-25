În ultimii ani, cutia de viteze automată a trecut de la un lux rezervat câtorva la o alegere tot mai comună, inclusiv pe mașini accesibile. Mai mult confort, mai puțin stres în trafic și o conducere mai relaxată. Totuși, această simplitate ascunde o greșeală foarte frecventă pe care mulți șoferi o fac zilnic, mai ales la semafor, scrie Il Messaggero.

Potrivit mecanicilor, una dintre cele mai frecvente greșeli este obiceiul de a trece cutia în poziția „neutru” atunci când mașina este oprită. Este un gest pe care mulți șoferi îl fac aproape automat, deoarece provine din experiența cu transmisia manuală, unde trecerea în „neutru” poate avea sens pentru a reduce solicitarea ambreiajului.

Problema este că, în cazul cutiilor automate, această logică nu se aplică. Trecerea frecventă din D în N nu aduce niciun avantaj real. Sistemele moderne sunt concepute să gestioneze singure situațiile de oprire, menținând mașina în D fără a crește consumul. Mai mult, acest „joc” continuu cu schimbătorul poate fi chiar contraproductiv, deoarece introduce schimbări inutile de stare care, în timp, contribuie la uzura componentelor transmisiei.

Ce trebuie să faci

Soluția, în majoritatea cazurilor, este mult mai simplă decât pare: atunci când oprești la semafor, este suficient să lași cutia în D și să ții apăsată pedala de frână. Exact așa au fost proiectate aceste sisteme să funcționeze și nu este nevoie de alte intervenții.

Totuși, trebuie ținut cont că nu toate cutiile automate sunt identice. Cele de mai sus se aplică în cazul unei transmisii automate clasice, cu convertizor de cuplu. Pentru o cutie automată cu dublu ambreiaj, în schimb, este recomandat să folosești poziția N la semafor.