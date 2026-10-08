Astfel, compania devine partener oficial al organismului responsabil cu competițiile majore de volei din Europa, inclusiv cea de elită, CEV Champions League Volley.

"La Premier Energy, credem că energia înseamnă mult mai mult decât infrastructură și servicii. Înseamnă oameni, comunități și investiții în inițiative care inspiră generațiile viitoare. De aceea, am ales să susținem voleiul, un sport spectaculos care promovează disciplina, munca în echipă, respectul și excelența. România are o tradiție puternică în volei și credem că acest sport merită o vizibilitate și un sprijin mai mari", a declarat Jose Garza, CEO al Premier Energy Group, comentând noul parteneriat.

Parteneriatul cu CEV a fost semnat în preajma debutului CEV Champions League Volley 2027, competiția fanion a Europei la nivel de cluburi masculine de volei, care se va desfășura de la sfârșitul lunii octombrie 2026 până la jumătatea lunii mai 2027.

„CEV Champions League Volley reprezintă adevăratul vârf al voleiului de club. Mă bucur că Premier Energy Group a recunoscut și uriașul său potențial comercial, încă insuficient exploatat, și așteptăm cu nerăbdare să ne unim forțele cu partenerul nostru pentru organizarea cu succes a unei competiții care reunește cei mai buni jucători din întreaga lume. Acest parteneriat este, de asemenea, o oportunitate minunată de a valorifica entuziasmul și interesul pentru voleiul masculin generate de meciurile CEV EuroVolley disputate recent în România", a declarat președintele CEV, Roko Sikirić.

Recunoscută drept cea mai prestigioasă competiție de cluburi din lume, CEV Champions League reunește cele mai puternice cluburi de volei din Europa într-un format extrem de competitiv și dinamic. Tragerea la sorți pentru faza grupelor a avut loc în luna iulie, în Luxemburg, rezultând o rundă principală formată din cinci grupe, fiecare cu câte patru echipe.

Competiția va începe oficial cu rundele preliminare, programate în perioada 20 octombrie – 26 noiembrie 2026. Faza grupelor (Runda a 4-a) se va desfășura între 8 decembrie 2026 și 17 februarie 2027, urmată de Play-off-uri și sferturile de finală în lunile martie și aprilie 2027, culminând cu Final Four-ul programat pentru sfârșitul primăverii 2027 (15-16 mai).

Un parteneriat cu o semnificație specială pentru România

Colaborarea cu CEV are și o puternică dimensiune simbolică. Organizația cunoscută astăzi sub denumirea de Confederația Europeană de Volei (CEV) este o organizație fondată în 1973, care continuă activitatea fostei Comisii Europene pentru Sport (ESC), înființată la București în 1963. În prezent, aceasta reunește 56 de federații naționale de volei și coordonează toate principalele competiții europene de volei, atât pentru echipele naționale, cât și pentru cluburi – precum și competițiile de volei pe plajă, de la campionatele continentale pe categorii de vârstă până la cele de seniori.

CEV este una dintre cele cinci confederații continentale afiliate Federației Internaționale de Volei (FIVB).

Despre Premier Energy Group

• Premier Energy Group este una dintre principalele companii energetice integrate din Europa de Sud-Est, cu operațiuni în domeniul producției, distribuției și furnizării de energie electrică, precum și al distribuției și furnizării de gaze naturale.

• Grupul deține sau dezvoltă o capacitate de producție de energie regenerabilă de peste 700 MW și furnizează energie electrică către peste 2,2 milioane de clienți din România și Republica Moldova.

• De asemenea, operează peste 4.000 de kilometri de rețele de distribuție a gazelor naturale în România și este al treilea cel mai mare distribuitor de gaze naturale și al patrulea cel mai mare furnizor de energie electrică din țară.

• În 2025, Grupul și-a extins prezența regională prin achiziția unui parc eolian de 158 MW în Ungaria, consolidându-și strategia de creștere în Europa Centrală.