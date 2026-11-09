Postul de televiziune norvegian NRK a relatat că mai mulţi suporteri ai echipei Bodø/Glimt au căzut, patru dintre ei necesitând îngrijiri medicale, inclusiv unul care a fost internat în spital, potrivit News.ro.

Meciul a fost reluat ulterior, iar echipa Bodø/Glimt - care evoluează în Liga Campionilor în acest sezon - a câştigat cu 2-0.

Crainicul stadionului a anunţat în repriza a doua că suporterul internat în spital se simţea bine, a relatat NRK.

"Mulţi oameni au căzut în faţă. Stăteam cu toţii în picioare şi săream când s-a întâmplat", a declarat un suporter al echipei Bodø/Glimt pentru NRK. "Vezi oameni căzând, apoi vezi o gaură. Abia atunci înţelegi ce s-a întâmplat. A fost o experienţă teribilă... Singurul lucru de făcut era să te îndepărtezi de acolo, în caz că tribuna se prăbuşea şi mai mult. Îmi tremură tot corpul după ce s-a întâmplat asta."