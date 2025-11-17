Cehia își dublează capacitatea nucleară, spre îngrijorarea Austriei. Două noi reactoare vor fi construite în sudul țării
Cehia vrea să-și crească independența energetică și accelerează investițiile în domeniul nuclear. Guvernul de la Praga a aprobat construcția a două noi reactoare la centrala Dukovani, din sudul țării.
Noile unități vor avea peste o mie de megawați fiecare. Asta ar permite Cehiei să dubleze producția națională, pentru a reduce dependența de combustibili fosili.
Proiectul depășește 20 de miliarde de euro și va fi realizat de o companie sud-coreeană. Până în 2050, Praga vrea ca energia nucleară să acopere până la 60% din consum.
Însă planul este unul contestat. Pe de-o parte, costurile ar fi prea mari. În plus, țara nu are încă un depozit final pentru combustibilul uzat, iar Austria privește cu îngrijorare extinderea nucleară din regiune.