Cehia își dublează capacitatea nucleară, spre îngrijorarea Austriei. Două noi reactoare vor fi construite în sudul țării

Cehia vrea să-și crească independența energetică și accelerează investițiile în domeniul nuclear. Guvernul de la Praga a aprobat construcția a două noi reactoare la centrala Dukovani, din sudul țării.

Noile unități vor avea peste o mie de megawați fiecare. Asta ar permite Cehiei să dubleze producția națională, pentru a reduce dependența de combustibili fosili.

Proiectul depășește 20 de miliarde de euro și va fi realizat de o companie sud-coreeană. Până în 2050, Praga vrea ca energia nucleară să acopere până la 60% din consum.

Însă planul este unul contestat. Pe de-o parte, costurile ar fi prea mari. În plus, țara nu are încă un depozit final pentru combustibilul uzat, iar Austria privește cu îngrijorare extinderea nucleară din regiune.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













