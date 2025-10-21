Podul de pontoane de la Bumbăta preia traficul din Vama Albița: Creștere de 30% a tranzitărilor în septembrie

Traficul prin Vama Albița, degrevat de podul de pontoane ridicat peste Prut, în localitatea Bumbăta.

În urmă cu doi ani, la Bumbăta, în județul Vaslui, a fost deschis, în regim de urgență, un punct de trecere a frontierei destinat traficului internațional de mărfuri și de persoane.

De atunci, circulația între România și Republica Moldova (Vaslui - Leova) se face și pe aici, pe un pod flotant. Cifrele indică o creștere a valorilor de trafic.

„Analizând valorile de trafic înregistrate în luna septembrie a acestui an, prin comparație cu aceeași lună a anului trecut, se constată că atât numărul mijloacelor de transport, cât și cel al persoanelor care au tranzitat PTF Bumbăta a înregistrat o creștere de aproximativ 30%. Punctul de Trecere a Frontierei Bumbăta are capacitatea de a prelua și redistribui o parte din traficul de persoane și autovehicule care, în prezent, tranzitează Punctul de Trecere a Frontierei Albița, contribuind astfel la reducerea timpilor de așteptare și la îmbunătățirea condițiilor de tranzit transfrontalier”, a declarat Irina Mirică, purtătorul de cuvânt al IJPF Vaslui.

Până în luna august, Punctul de Trecere a Frontierei funcționa cu program limitat, în intervalul orar 08:00 – 20:00. De atunci, acesta este deschis 24 de ore din 24.

Zilnic, la nivelul întregului județ, peste 300 de polițiști de frontieră desfășoară activități de supraveghere și control la frontiera de stat, precum și pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere. Traficul prin punctele de frontieră de pe raza județului Vaslui se desfășoară în parametri optimi, fără a fi înregistrate creșteri ale timpilor de așteptare sau aglomerări.

