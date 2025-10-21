Podul de pontoane de la Bumbăta preia traficul din Vama Albița: Creștere de 30% a tranzitărilor în septembrie

Stiri Diverse
21-10-2025 | 11:49
×
Codul embed a fost copiat

Traficul prin Vama Albița, degrevat de podul de pontoane ridicat peste Prut, în localitatea Bumbăta.

autor
Cătălina Vieru

În urmă cu doi ani, la Bumbăta, în județul Vaslui, a fost deschis, în regim de urgență, un punct de trecere a frontierei destinat traficului internațional de mărfuri și de persoane.

De atunci, circulația între România și Republica Moldova (Vaslui - Leova) se face și pe aici, pe un pod flotant. Cifrele indică o creștere a valorilor de trafic.

„Analizând valorile de trafic înregistrate în luna septembrie a acestui an, prin comparație cu aceeași lună a anului trecut, se constată că atât numărul mijloacelor de transport, cât și cel al persoanelor care au tranzitat PTF Bumbăta a înregistrat o creștere de aproximativ 30%. Punctul de Trecere a Frontierei Bumbăta are capacitatea de a prelua și redistribui o parte din traficul de persoane și autovehicule care, în prezent, tranzitează Punctul de Trecere a Frontierei Albița, contribuind astfel la reducerea timpilor de așteptare și la îmbunătățirea condițiilor de tranzit transfrontalier”, a declarat Irina Mirică, purtătorul de cuvânt al IJPF Vaslui.

Până în luna august, Punctul de Trecere a Frontierei funcționa cu program limitat, în intervalul orar 08:00 – 20:00. De atunci, acesta este deschis 24 de ore din 24.

Citește și
extraterestrii
Trei din patru români cred în noroc, superstiții și energii invizibile. „Se poate să existe extratereștri”

Zilnic, la nivelul întregului județ, peste 300 de polițiști de frontieră desfășoară activități de supraveghere și control la frontiera de stat, precum și pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere. Traficul prin punctele de frontieră de pe raza județului Vaslui se desfășoară în parametri optimi, fără a fi înregistrate creșteri ale timpilor de așteptare sau aglomerări.

Sărbătoare la Huși. Batalionul 202 Apărare CBRN „General Gheorghe Teleman” marchează 75 de ani de existență

Sursa: StirilePROTV

Etichete: vama, trafic,

Dată publicare: 21-10-2025 11:49

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Trei din patru români cred în noroc, superstiții și energii invizibile. „Se poate să existe extratereștri”
Stiri Diverse
Trei din patru români cred în noroc, superstiții și energii invizibile. „Se poate să existe extratereștri”

În epoca inteligenței artificiale ne urmăresc superstițiile. Trei din patru români cred în puterea norocului, iar unii îl invocă prin gesturi sau ritualuri vechi de secole.

Jellycat provoacă un nou val de isterie pe TikTok, după febra Labubu. Jucării de pluș care se vând cu mii de euro
Stiri Diverse
Jellycat provoacă un nou val de isterie pe TikTok, după febra Labubu. Jucării de pluș care se vând cu mii de euro

După fenomenul Labubu, o nouă jucărie face furori pe TikTok. Plușurile Jellycat au cucerit tinerii adulți nostalgici după copilărie și au adus companiei Jelly Holdings venituri record.

Ora de iarnă 2025 în România. Lucruri pe care nimeni nu ți le spune despre schimbarea orei
Stiri Diverse
Ora de iarnă 2025 în România. Lucruri pe care nimeni nu ți le spune despre schimbarea orei

În 2025, România va trece la ora de iarnă, iar ceasurile vor fi date cu o oră înapoi. Această schimbare, aparent simplă, influențează ritmul zilnic și poate aduce efecte neașteptate asupra somnului și energiei.  

Recomandări
Vladimir Ciorbă și ceilalți administratori Nordis, urmăriți penal pentru înșelăciune. Prejudiciul a ajuns la 75 milioane euro
Stiri actuale
Vladimir Ciorbă și ceilalți administratori Nordis, urmăriți penal pentru înșelăciune. Prejudiciul a ajuns la 75 milioane euro

Soțul Laurei Vicol, Vladimir Ciorbă, și ceilalți administratori ai grupului de firme Nordis sunt urmăriți penal. Prejudiciul în dosar a urcat la 75 de milioane de euro.

CCR spune că a respins legea pensiilor magistraților din cauza lipsei avizului CSM. Bolojan a așteptat 10 zile acest aviz
Stiri actuale
CCR spune că a respins legea pensiilor magistraților din cauza lipsei avizului CSM. Bolojan a așteptat 10 zile acest aviz

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională.

Sindicatele propun majorarea salariului minim la 4.350 lei în 2026. Bolojan: „În principiu, nu va crește”
Stiri Economice
Sindicatele propun majorarea salariului minim la 4.350 lei în 2026. Bolojan: „În principiu, nu va crește”

Cele mai multe federații sindicale au propus pentru 2026 o majorare a salariului minim la 4.350 lei, cu 300 lei mai mult decât nivelul actual de 4.050 lei, arata profit.ro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Octombrie 2025

45:51

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28