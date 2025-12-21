”Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Un pescar de 26 de ani a prins un pește-canar de peste 4,6 kilograme

21-12-2025 | 08:48
pescar
Shutterstock

Un bărbat din nordul Californiei a prins un pește-canar care ar cântări 4,65 kilograme, stabilind astfel un record statal și - cel mai probabil - mondial.

Cristian Matei

Brendan Walsh, un pescar în vârstă de 26 de ani din județul Mendocino, a declarat că a prins peștele în largul coastei Albion, la aproximativ 240 de kilometri nord de San Francisco.

Walsh se întorcea împreună cu tatăl său, Will Walsh, după ce a prins câțiva pești galbeni într-o zi rece și ploioasă, când a decis să mai facă o ultimă oprire într-un loc mai adânc. Acolo, tânărul Walsh a prins peștele-canar.

„A fost o întâmplare. Nu am mai văzut niciodată așa ceva.”, a spus el, potrivit Associated Press.

Peștele canar poate crește până la 0,76 metri lungime și poate cântări 4,5 kilograme, potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice. Walsh spune că cei pe care îi prinde de obicei sunt mici și slabi, cântărind în jur de 1,4 kilograme.

Walsh a declarat că peștele pe care l-a prins săptămâna aceasta avea o lungime de 0,68 metri.

El a prezentat captura Departamentului pentru Pescuit și Faună Sălbatice din California, care ține evidența recordurilor de pescuit și scufundări. Actualul record al statului este de 4 kg și a fost prins în noiembrie anul trecut, tot în regiune Mendocino.

Departamentul are un formular și instrucțiuni pentru trimiterea unei posibile capturi record, inclusiv numele și numerele de telefon ale martorilor. Solicitanții sunt rugați să contacteze departamentul pentru a afla cine este cel mai apropiat om de știință din domeniul mediului care poate identifica captura.

Walsh a spus că au cântărit peștele la o piață de pește autorizată din apropiere și că un om de știință din domeniul pescuitului și faunei sălbatice care lucrează în zonă a venit să semneze documentele.

Walsh a trimis captura sa și la Asociația Internațională de Pescuit Sportiv din Florida, unde în 1986 a fost prins peștele-cana care deține recordul mondial. El spune că este posibil să fi fost prinși pești mai mari, dar care nu au fost niciodată trimiși pentru a fi luați în considerare pentru record.

Sursa: Associated Press

