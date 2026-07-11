Rapperul american Playboi Carti a urcat, pentru prima oară, pe o scenă din România și a prins răsăritul alături de cei care îi iubesc piesele. 134.000 de oameni au trecut vineri porțile festivalului, un nou record pentru ediția aniversară.

Playboi Carti, așteptat de fani de mai bine de 24 de ore, a urcat pe scenă după patru dimineața. Deși a venit în România imediat după concertul susținut în Franța, a păstrat energie și pentru tinerii de la Beach, Please!. Mai bine de o oră le-a oferit un show cu flăcări, lumini și efecte speciale.

Pentru artistul preferat, fanii au venit cu multe ore dinainte, ca să își ocupe un loc în față.

Tânăr: „Artistul meu preferat este Playboi Carti. Îl aștept de mult să cânte. Sper să rezist. Nu mai ies de aici. Aici rămân până dimineață, la răsărit.”

Încălzirea și-au făcut-o cu Ski Mask The Slump God, Yeat, Rich Amiri, dar și IAN și Azteca. Nu au lipsit mosh pit-urile.

Tânăr: „Cel mai mișto festival la care am mers. Merg și zece ani, cât mai trăiesc, până mor aici merg.”

Fată: „Vreau să mă distrez fără să întrec limita.”

Spre prânz, mulți tineri au ieșit pe faleză și prin stațiune ca să se dezmorțească și să-și recapete energia.

Fată: „După trei ore jumătate de dormit, am stat pe plajă. Ne refacem bine. Abia așteptăm.”

Băiat: „Mai rezistăm. Încă două zile mai rezistăm.”

Băiat: „Dormim, mergem pe plajă, ne dăm cu skijetul.”

Festivalul continuă în această seară cu alți artiști internaționali, care promit să țină din nou publicul în fața scenei până dimineața.

Future ajunge pentru prima dată în România, iar pe scena principală vor mai urca și Quavo, B.U.G. Mafia și INNA.