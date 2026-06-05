Imaginile neobișnuite au circulat rapid, alimentând speculații despre posibile probleme ale calității apei

Explicația experților despre fenomen rar

Autoritățile sanitare au intervenit însă pentru a calma temerile: fenomenul, deși vizibil și neobișnuit, nu reprezintă un pericol pentru sănătate.

În urma analizelor de laborator efectuate în zonele Lacul Vajnory și Nové Košariská, specialiștii au identificat apariția așa-numitelor „puncte negre” la suprafața apei. Potrivit experților în sănătate publică, este vorba despre un fenomen biologic natural, cauzat de prezența unui organism unicelular.

Mai exact, este vorba despre ciliatul Stentor amethystinus, un microorganism care se găsește în mod obișnuit în anumite ape și care reacționează la intensitatea luminii. Informațiile au fost comunicate de Oficiul Regional de Sănătate Publică din Bratislava, conform tnlive.sk.

Acest organism este sensibil la lumină și are capacitatea de a se deplasa către zonele mai luminate ale apei. În condiții favorabile, poate deveni vizibil chiar și fără utilizarea unui microscop.

În astfel de situații, la suprafața apei se pot forma pelicule închise la culoare, cu aspect granular, care pot fi ușor confundate cu particule fine sau depuneri asemănătoare funinginii.

Autoritățile sanitare precizează că acest fenomen nu reprezintă un risc pentru sănătatea populației. Din punctul de vedere al siguranței pentru îmbăiere, calitatea apei nu este afectată.