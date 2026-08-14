Un tânăr aflat în portbagajul unei mașini care circula cu haionul deschis filma un motociclist aflat în spate, totul pentru a imortaliza achiziționarea unei motociclete. Polițiștii i-au identificat în doar patru ore și au aplicat sancțiuni în valoare totală de 1.730 de lei.

La data de 13 august 2026, în spațiul public au apărut imagini surprinse pe autostrada A1, în zona municipiului Sibiu, în care un autoturism circulat cu haionul deschis, iar, din portbagaj un tânăr filma deplasarea unui motociclist care rula în spatele autovehiculului.

Imediat după postarea imaginilor, polițiștii s-au sesizat și au demarat verificările necesare pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Astfel, în cursul aceleiași zile, la doar patru ore distanță de la momentul înregistrării, cu ajutorul camerelor de supraveghere au fost identificate cele trei persoane din înregistrare, respectiv conducătorul autoturismului, persoana transportată în portbagaj și conducătorul motocicletei.

Cei trei au fost invitați la sediul unității de poliție, fiind audiați cu privire la cele săvârșite și sancționați contravențional.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de 1.730 de lei.

Pasagerul a fost sancționat pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin în timpul deplasării într-un vehicul, conducătorul autoturismului a fost sancționat pentru transportarea unei persoane în compartimentul destinat bagajelor și pentru continuarea deplasării cu haionul deschis, iar conducătorul motocicletei a fost sancționat pentru preocupări de natură să îi distragă în mod periculos atenția de la conducere, în cadrul activității coordonate pentru realizarea înregistrării video.

Din verificările efectuate a rezultat că cei trei ar fi recurs la acest comportament pentru a imortaliza achiziționarea unei motociclete de către unul dintre tineri.

Dorința de a realiza o înregistrare spectaculoasă nu justifică însă încălcarea regulilor de circulație și crearea unei stări reale de pericol.