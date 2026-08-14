În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi relativ staționare, exceptând primele zile ale intervalului 14 - 21 august, când vor fi în scădere ușoară pe sectorul Giurgiu - Tulcea, potrivit Agerpres.

Debitele Dunării, care au ajuns la cele mai mici valori din istorie, au determinat închiderea celor două reactoare ale Centralei de la Cernavodă, care asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă.

Ministerul Energiei a anunțat, în repetate rânduri, că Sistemul Electroenergetic Național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat din oprirea Unității 2 de la Cernavodă, printre care producția eoliană, Grupul energetic Rovinari 4 și producția hidro.

Totodată, Sistemul Electroenergetic Național dispune de o capacitate transfrontalieră ridicată, de aproximativ 4.000 MW, care să permită importuri de energie electrică. Toți operatorii de transport și sistem din Europa cunosc situația de criză energetică regională și se coordonează pentru asigurarea securității în alimentarea cu energie electrică pentru toate sistemele energetice afectate de condițiile meteorologice, a mai precizat ministerul de resort.

În aceste condiții, autoritățile au menținut apelul la un consum responsabil, în special în intervalul 19:00-23:00, pentru reducerea presiunii asupra sistemului în orele de vârf.

Nivelul Dunării, extrem de scăzut

Reactorul 2 de la Cernavodă a fost oprit, joi, temporar, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Procedura a durat câteva ore, iar de la 11 România nu mai primește energie nucleară.

Peste zi, soarele și vântul ne-au fost de mare ajutor. Energia fotovoltaică a reprezentat mai mult de jumătate din producția la nivel național. Iar după apus ne bazăm pe eoliene, hidrocentrale, termocentrale și energie stocată în baterii. Dacă mai este nevoie, diferența o să vină din alte țări. Ar ajuta și dacă am economisi energie, fiecare cât poate, pentru că astfel ne protejăm de viitoarele creșteri de prețuri.

Oprirea grupului 2 de la Cernavodă s-a făcut treptat, începând de dimineață. O coloană de abur s-a văzut de la depărtare. La ora 10 și 53 de minute, reactorul a fost deconectat de la Sistemul Energetic Național.

Corespondent Știrile ProTV: „Unitatea 2, pe care o vedeți în spatele meu, a fost oprită și deconectată de la Sistemul Energetic Național. În acest moment, puterea reactorului este zero.”

Prognozele actuale arată că nivelul Dunării va rămâne extrem de scăzut și în următoarele 10 zile. Până la o revenire a debitului peste pragul de siguranță, centrala va fi închisă.