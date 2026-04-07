Deși la prima vedere ar putea părea un semn de „neglijență”, cei care nu fac acest lucru dimineața ar putea avea una dintre cele mai căutate trăsături în domeniul profesional: creativitatea, mai spus psihologii.

Acest lucru este confirmat de un studiu publicat pe site-ul Psychological Science și realizat de cercetătoarea Kathleen Vohs, de la Universitatea din Minnesota. Conform studiului, dezordinea are capacitatea de a stimula anumite zone ale creierului nostru, în timp ce spațiile mai ordonate conduc la decizii mai prudente și premeditate.

„A fi într-o cameră dezordonată a generat ceva ce companiile, industriile și societățile au nevoie în cantități mai mari: creativitate. Un mediu dezordonat, cu patul nefăcut, de exemplu, pare să încurajeze o rupere de tradiție și respectarea strictă a rutinelor casnice, ceea ce poate genera idei inovatoare”, explică studiul, potrivit publicației elEconomista.es.

Persoanele care simt nevoia urgentă de a-și face patul în fiecare dimineață o fac pentru că sunt perfecționiști excesivi, iar chiar și cea mai mică dezordine le provoacă anxietate puternică și senzația că nu au totul sub control.

Totuși, experții subliniază că un obicei nu este mai corect decât celălalt; mai degrabă, acestea sunt moduri diferite de „funcționare” la nivel psihologic.