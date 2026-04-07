Potrivit presei de stat iraniene, Iranul a prezentat luni o propunere în 10 puncte pentru a pune capăt războiului cu Statele Unite și Israelul. Planul a fost transmis prin intermediul Pakistanului, care a jucat rolul de intermediar principal în acest conflict, dar părea puțin probabil să rezolve problemele majore înainte de termenul limită stabilit de Donald Trump pentru marți seara, când ar putea avea loc noi atacuri asupra Iranului, scrie New York Times.

Doi înalți oficiali iranieni, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre negocierile sensibile, au declarat că propunerea includea o garanție că Iranul nu va mai fi atacat, încetarea atacurilor israeliene împotriva Hezbollahului în Liban și ridicarea tuturor sancțiunilor, scrie New York Times.

În schimb, Iranul ar ridica blocada de facto a rutei maritime-cheie prin Strâmtoarea Hormuz. Iranul ar impune, de asemenea, o taxă de aproximativ 2 milioane de dolari pe navă, pe care ar împărți-o cu Omanul, situat de cealaltă parte a strâmtorii. Conform planului, Iranul ar folosi partea sa din încasări pentru a reconstrui infrastructura distrusă de atacurile americane și israeliene, în loc să ceară despăgubiri directe.

Întrebat luni despre cea mai recentă propunere care implică Iranul, președintele Trump a spus: „Este o propunere importantă. Este un pas important. Nu este suficient de bună. Dar este un pas foarte important”.

Presa de stat iraniană a susținut că textul propunerii Iranului „respinge un armistițiu” și „subliniază necesitatea încetării definitive a războiului, conform viziunii Iranului”.

Reflectând percepția propriei poziții în negocieri, mass-media de stat a afirmat că țara „și-a demonstrat superioritatea în război”. Liderii iranieni se simt încurajați după ce au blocat o mare parte a traficului maritim din Strâmtoarea Hormuz și au doborât un avion de vânătoare american F-15E, deși ambii piloți au fost salvați de Statele Unite.

Deși propunerea nu a fost publicată integral, presa iraniană a precizat că aceasta conținea un protocol pentru trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Hormuz și sublinia cererile privind ridicarea sancțiunilor, reconstrucția infrastructurii afectate și încetarea ostilităților regionale.

Pe 24 martie, Statele Unite au transmis Pakistanului propria propunere în 15 puncte pentru încetarea războiului, cu scopul ca aceasta să ajungă la Teheran. Iranul a respins-o și a trimis o listă de contrapropuneri, unele fiind incluse ulterior în versiunea sa de luni.

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, a declarat într-o conferință de presă că propunerea americană transmisă prin intermediari era „extrem de excesivă, neobișnuită și ilogică”.

Mai mult, Trump crede că Statele Unite și Israelul au realizat o „schimbare de regim” în Iran, după ce au ucis mulți dintre liderii țării.

„Avem de-a face cu oameni diferiți acum. Sunt mai deștepți. Sunt mai perspicacți, cred că mai puțin radicali”, a spus adăugat Trump.