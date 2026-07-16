Un raport arată că 80% dintre migranții de origine română sunt angajați ori au firme proprii și plătesc anual în jur de 2 milioane și jumătate de lire sterline taxe și impozite.

20% dintre constructorii care muncesc în Londra și 5% din muncitorii Regatului Unit vin din România, arată raportul Consiliului Consultativ pentru diaspora românească. Antreprenorii și liber-profesioniștii susțin o parte importantă din sistemul de sănătate, din zona securității cibernetice și din domeniul transporturilor.

Florian Beldean, angajat: „Sunt șofer. Nu simt niciun fel de discriminare. Tre să muncești, tre să arăți că ești bine, dar să nu muncești prea mult. Că dacă muncești prea mult ești luat de prost, dacă muncești cât trebuie e de bine. Statul ia doar taxele – simpluț, finuț. Care vor să meargă cu șpârlica, nu le funcționează.”

Corespondent PROTV: „Numeric, românii sunt a patra comunitate din Regatul Unit – 1,3 milioanei au obținut o formă de ședere legală. Cel mai recent recensământ arată că, în Anglia și Țara Galilor, peste 80% dintre români sunt angajați ori dețin o afacere. Față de acum șase ani, media dintre cea mai mică și cel mai mare remunerație primită de salariații români a crescut cu 45%, dar rămâne cu 120 de lire sub câștigul lunar al englezilor.”

În ultimii 5 ani, numărul lucrătorilor din sistemul de sănătate s-a dublat și tinde spre 7.000 de persoane.

Alina Dolea, autorul raportului: „80% dintre românii din Marea Britanie au vârsta cuprinsă între 20 și 49 de ani – o forță de muncă tânără, care reprezintă o resursă în economie, mai ales în contextul în care populația Marii Britanii îmbătrânește. Am lansat raportul expert despre contribuția românilor la economia și societatea Marii Britanii în fața Parlamentului britanic, pentru a aduce aceste cifre, de multe ori necunoscute, decidenților britanici.”

Autorii spun că datele raportului vor susține inițiative legislative în beneficiul companiilor din domenii strategice, înființate de români.

Cristina Irimie, antreprenor: „Sunt antreprenor și conduc o firmă care se ocupă de calificări și protecția muncii în domeniul construcțiilor. Echipa noastră este formată din șapte persoane – patru suntem români, dar avem proiecte la care, de asemenea, colaborăm cu freelanceri care sunt tot români.”

Mai mult, 75% dintre studenții români din universitățile britanice lucrează dinainte de absolvire, în cibernetică, robotică, inteligență artificială ori cercetare.