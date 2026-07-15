Inițial, ea și soțul ei au crezut că este vorba despre o greșeală care va fi remediată rapid, însă situația a devenit tot mai ciudată, potrivit The Guardian.

În luna mai, compania Yorkshire Water a virat în contul partenerei unui client o sumă de peste 3.500 de lire sterline.

Cei doi au presupus că plata fusese făcută accidental și că vor fi contactați pentru returnarea banilor.

A doua plată a ridicat semne de întrebare

La exact o lună distanță, femeia a primit o nouă sumă importantă, de această dată de 3.300 de lire sterline.

Când au cerut explicații, reprezentanții Yorkshire Water au transmis că nu recunosc referința plății și că nu consideră că transferul ar fi fost efectuat de companie.

Nici banca nu a oferit o soluție clară. Instituția financiară a transmis că nu poate opri sau returna automat banii, iar cele două companii au tratat situația cu o aparentă lipsă de îngrijorare.

De teamă să nu fie implicați într-o posibilă fraudă sau într-o schemă de spălare de bani, cei doi au decis să mute suma într-un cont de economii și să nu o folosească.

Salariul unui angajat a ajuns în contul greșit

Misterul a început să se clarifice abia după ce cazul a fost analizat mai atent. Datele transferurilor au coincis cu zilele în care compania își plătea angajații.

Departamentul de comunicare al Yorkshire Water a descoperit că un angajat își introdusese greșit noile date bancare în sistemul intern.

Astfel, salariul acestuia nu mai ajungea în contul propriu, ci în contul femeii care primise banii accidental.

Rămâne însă o întrebare fără răspuns: de ce angajatul nu a observat că nu primise două salarii consecutive și nu a anunțat compania.

Banii au fost recuperați

După ce eroarea a fost identificată, Yorkshire Water a recuperat suma transferată și i-a oferit femeii 100 de lire sterline drept recompensă pentru corectitudine.

„O recompensă destul de modestă pentru onestitatea și perseverența voastră”, a fost concluzia celui care a relatat cazul.

Situația a ridicat însă și întrebări despre modul în care banca a gestionat problema. După ce a fost informată despre transferurile greșite, instituția avea obligația de a investiga și de a lua măsuri pentru returnarea banilor.

Specialiștii atrag atenția că persoanele care primesc accidental bani în cont nu trebuie să îi cheltuiască sau să îi păstreze intenționat.