Totuși, adolescenții vor avea posibilitatea de a renunța la această măsură prin modificarea setărilor contului. În plus, funcțiile „care creează dependență”, precum redarea automată și derularea infinită, vor fi dezactivate implicit, transmite news.ro. Planurile guvernului britanic vin după anunțul din iunie privind interzicerea completă a minorilor sub 16 ani pe o serie de platforme.

Secretara de stat pentru Tehnologie, Liz Kendall, a declarat că măsurile vor fi esențiale pentru a-i ajuta pe tineri să beneficieze de somnul de care au nevoie, să se concentreze asupra școlii și să petreacă mai mult timp de calitate alături de familie și prieteni. „Vrem ca tinerii să se bucure de beneficiile tehnologiei, având în același timp instrumentele necesare pentru a transforma lumea online într-un loc în care să se poată dezvolta”, a adăugat ea.

Critici: „O harababură” și „oportunități ratate”

Planurile au întâmpinat însă critici. Laura Trott, secretara conservatoare pentru Educație din opoziție, a descris măsurile drept o „harababură”, subliniind că restricțiile pe care adolescenții le pot dezactiva pur și simplu nu vor duce la nimic. Andy Burrows, director executiv al Fundației Molly Rose, a spus că inițiativa este „fragmentară” și nu reprezintă planul cuprinzător necesar pentru siguranța copiilor.

Prof. Sonia Livingstone, expert în drepturile digitale ale copiilor la London School of Economics, a avertizat că restricția de acces ar putea afecta copiii vulnerabili, limitându-le accesul la rețelele sociale tocmai atunci când ar avea cel mai mult nevoie de ele. „Dacă este vorba de o restricție care împiedică un copil care are nevoie de sprijin, ajutor sau alinare să apeleze la surse de încredere în miezul nopții, cred că acest lucru ar putea fi destul de dăunător”, a avertizat ea.

Studiu pilot și implementare

Guvernul a testat restricțiile de acces în casele a 300 de adolescenți din toată Marea Britanie, iar studiul a arătat că acestea au adus cele mai multe beneficii în ceea ce privește somnul, serile în familie și starea părinților. Guvernul își propune să prezinte noile măsuri în fața Parlamentului până la sfârșitul anului 2026, cu scopul ca acestea să intre în vigoare odată cu interdicția pentru minorii sub 16 ani, în primăvara viitoare.

Guvernul a menționat că nu există dovezi suficiente care să arate că VPN-urile sunt utilizate de mulți copii pentru a ocoli verificările de vârstă, dar criticii rămân sceptici cu privire la modul de aplicare al verificării vârstei pentru persoanele sub 16 ani.