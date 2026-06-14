Evenimentul a marcat și inaugurarea parcului prin care este valorificat situl arheologic. Parcul de la Călugăreni aduce în fața vizitatorilor aspecte din istoria romanilor, care au campat în zonă acum aproape două milenii.

Reprezentant muzeu: „Avem mai multe ateliere. Un soldat își practica și meseria. Cel care gătea se ocupa de gătit, alții verificau zidurile. Cam asta făceau ei în tabere."

Kovács Péter Zoltán, muzeolog, Muzeul Județean Mureș: „Am pregătit un atelier de vopsit cu roibă și alaun, două materiale folosite foarte des în Antichitate."

Tămaș Cătălin, Taurus, fierar roman: „Fierarul în armata romană era unul dintre cei mai importanți oameni. Făcea parte dintre puținii militari care erau 'immunes' în armata romană. Făcea de toate: de la potcoave la arme, armuri și întreținerea vârfurilor de suliță."

Castrul și așezarea romană sunt parte a sitului arheologic, inclus acum doi ani în patrimoniul UNESCO.

Rezi Botond, director Muzeul Județean Mureș: „În provincia romană Dacia, au existat două castre legionare. Avem de-a face cu un castru roman auxiliar. Importanța lui este că se află pe limes, pe hotarul estic al imperiului roman."

Vizitatoare: „Când am văzut clădirea de acum am fost foarte surprinsă, pentru că îmbină prezentul cu ceea ce a fost odinioară. Mi s-a părut superb."

Ridicat pe ruinele cetății care marca granița de Est a Imperiului Roman, Parcul de la Călugăreni a fost realizat cu fonduri din PNRR. Investiția se ridică la 12,6 milioane de lei.