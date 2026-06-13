Transfăgărășanul s-a deschis în sfârșit, iar turiștii se pot bucura de peisajul de o frumusețe rară.

Turiști: „Suntem prima dată în România, e foarte frumos! Priveliști foarte frumoase!"

Deschisă ceva mai devreme - pe 29 mai - Transalpina a atras și ea turiști în acest weekend. N-au fost mai mult de 10 grade Celsius, iar pe alocuri încă e zăpadă pe marginea drumului, dar vizitatorii au fost încântați.

Turistă: „În tricou, da, se simte totul foarte fain, aici zăpadă, acolo floricele, e minunat."

Peisajul i-a inspirat pe mulți să iasă la ture cu motocicletele sau bicicletele.

Motociclistă: „Așteptăm de vreo lună și ceva, era prevăzut să dăm o tură".

Turiștii sunt ademeniți cu bunătăți la stâna unor ciobani transformată în singurul Punct Gastronomic Local de pe Transalpina.

Bogdan Babu, reprezentant punct gastronomic local: „Avem la grătar bulz, pastramă, tocană de oaie la ceaun, cârnăciori, un sirop de brad, mămăliguță, brânză, smântână".

Circulația pe Transalpina și Transfăgărășan este permisă doar în timpul zilei, până în noiembrie.