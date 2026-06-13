Câteva ore mai devreme, în Piața Victoriei au protestat ca în fiecare an, față de acest eveniment, simpatizanții partidului SOS România și ai organizației Noua Dreaptă.

35.000 de membri sau simpatizanți ai comunității LGBT au pornit în marș din Piața victoriei spre Parcul Izvor, iar pe întregul traseu au atras atenția nu doar cu ținutele lor colorate, ci și cu mesajele pe care vor să le transmită.

Ilinca Pricăscariu, organizatorul paradei Bucharest Pride: „Ne dorim să mărșăluim sub mesajul „all of us”, care înseamnă împreună, un împreună care cuprinde toți membrii comunității dar și aliații care ne sunt de un extraordinar sprijin. Ne dorim să fim împreună, să ieșim în stradă pentru drepturile noastre, pentru o societate sănătoasă în care ne dorim să trăim. Vrem să trăim în România,, vrem să continuăm să trăim aici, să ne creștem copiii și să ne facem un viitor în țara în care trăim și în care în plătim taxe în fiecare an”.

Victor Ciobotariu, directur executiv Accept: „Așa cum o familie heterosexuală are nevoie de protecție și recunoașterea legală din partea statului, la fel, o familie formată din persoane de același sex are nevoie de această protecție”.

Înainte de prânz, câteva mii de simpatizanți ai Partidului SOS România și ai organizației Noua Dreaptă s-au strâns în Piața Victoriei pentru a protesta împotriva minoritătior sexuale și pentru a promova familia tradițională.

Tudor Ionescu, deputat SOS: „Suntem aici pentru a spune un Nu hotărât legalizării parteneriatelor, căsătoriilor și adopțiilor homosexuale și un Da, la fel de hătărât familiilor întemeiate pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie”.

Din Piața Victoriei, manifestanții au pornit în ceea ce ei au denumit Marș pentru Normalitate, către Dealului Mitropoliei.