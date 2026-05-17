O cameră de supraveghere din zonă a surprins zgomotul care a pus pe jar autoritățile.

Oamenii au sunat speriați la 112. La scurt timp, pe internet au început să circule imagini cu un avion în flăcări, ceea ce a amplificat neliniștea.

Polițiști și echipe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență au făcut verificări în zonă, însă nici urmă de vreun accident aviatic.

Autoritățile au venit apoi cu explicația: zgomotul puternic a fost produs de un avion militar care a depășit bariera sonică. Iar fotografiile distribuite online au fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

O astfel de farsă vine cu consecințe serioase. Determinarea forțelor specializate să intervină, fără a exista o urgență, se pedepsește cu amenzi de până la 4.000 de lei. Iar dacă se repetă în mai puțin de un an, sancțiunea crește până la 8.000 de lei.