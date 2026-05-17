Tânărul pornise în plimbare cu prietenii săi pe un teren accidentat, iar aceștia au sunat la 112.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Incidentul s-a petrecut în zona Vârfului Heniu Mare din Munții Bârgăului. Potrivit presei locale, zona este foarte periculoasă și plină de prăpastii, iar orice clipă de neatenție poate duce la accidentări grave.

Tânărul, care locuia în apropiere, pornise în plimbare cu mai mulți prieteni motocicliști, pe traseul accidentat. La un moment dat, ar fi făcut o manevră greșită și a căzut, cu tot cu vehiculul pe două roți, într-o râpă adâncă. Speriați, cei care îl însoțeau au sunat la 112.

Cristina Răcilă, purtător de cuvânt ISU Bistrița-Năsăud: „Pompierii militari au fost solicitați să intervină într-o zonă greu accesibilă a localității Prundu Bârgăului, unde un motociclist de enduro ar fi căzut într-o prăpastie”.

Zona greu accesibilă a îngreunat misiunea salvatorilor, care au fost nevoiți să înainteze pe jos, până la victima aflată în stare gravă.

Trupul neînsuflețit a fost transportat, până la autospecială, pe o targă, cu ajutorul unui sistem de scripeți.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările.