Orașul în care semnele de circulație sunt transformate în artă. Poliția închide ochii de dragul localnicilor și turiștilor

Aspectul neașteptat și, totodată, amuzant, i-a atras pe trecători - fie ei localnici sau turiști. Bărbatul a convins Consiliul Local să-i dea mână liberă.

Așa arată semnele de circulație din Amsterdam după ce au trecut prin mâinile lui Frankie...

Frank de Ruwe, artist: „Pe stradă, întâlnești multe forme de bază, precum un cub sau un cerc, lucruri de genul acesta. Le poți transforma în orice. Semnele rutiere sunt și ele ușor de transformat fiindcă au forme simple."

Deși este interzis să manipulezi indicatoarele rutiere, poliția închide ochii de dragul localnicilor și turiștilor încântați să descopere operele artistului în locuri neașteptate...

Localnici: „Când ieșim la plimbare, în timpul pauzelor, mereu dăm de trei sau patru opere de artă semnate de el. Și zâmbim."

Frank de Ruwe, artist stradal: „Mă bucur că pot să aduc zâmbetul pe chipurile oamenilor. Acest lucru mă face și pe mine să zâmbesc. Ador să fac asta."

De data aceasta, Frankie a pus ochii pe un stâlp de iluminat. Cu ajutorul unui prieten, a transformat obiectul într-un balansoar pe care se dau... Stan și Bran.

Frank de Ruwe, artist stradal: „Mi se pare că arată amuzant."

Bas Dorman, prietenul artistului: „A ieșit fantastic. Eu am o companie specializată în renovări și când Frankie are o lucrare la înălțime, mă cheamă pe mine."

Abajurul unei lămpi stradale este transformat într-un luptător de sumo. Iar în vechiul port, un panou ruginit susține un pescar din plastic...

Frank de Ruwe, artist stradal: „Nu vreau să fac rău orașului, nu vreau să stric nimic, motiv pentru care nu folosesc șuruburi, Lucrez cu magneți. Pe aceasta o voi lipi cu bandă dublu adezivă. Dacă nu îi place cuiva, poate îndepărta aplicația foarte ușor."

Frankie nu este cunoscut doar pentru arta de stradă care descrețește frunți. Artistul își expune lucrările la galerii din toată lumea și este apreciat pentru stilul îndrăzneț.

Frank de Ruwe, artist stradal: „Am început în tinerețe. Când am aflat că Donald Duck are patru degete, am fost extrem de uimit. În desenele animate, orice e posibil. Realitatea trebuie să respecte anumite tipare, iar eu mi-am zis: "poate voi reuși să schimb eu aceste tipare".

A creat și un pod de sticlă care leagă două magazine din Amsterdam, dar și numeroase obiecte de decor, precum pușculița care NU te ajută să economisești.

Frank de Ruwe, artist stradal: „Acesta este purcelul cheltuitor. L-am creat cu gândul la cei care nu pot economisi. Fiecare monedă pe care o bagi e aruncată afară. E imposibil să economisești."

Un prieten îl însoțește în periplul prin Amsterdam și fotografiază fiecare operă de artă. Imaginile sunt publicate, apoi, într-un ziar local.

