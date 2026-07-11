Conform Eurocontrol, cerul Europei este tot mai aglomerat. Numai în ultima săptămână, un zbor din 5 nu a plecat la timp.

Potrivit EUROCONTROL, în ultima săptămână au fost operate aproape 250.000 de zboruri, iar peste 53.000 dintre acestea, adică 22%, au fost afectate de întârzieri. Punctualitatea a scăzut astfel la 71%. Principalele cauze sunt fenomenele meteo, spațiul aerian tot mai aglomerat și efectul de domino: dacă primul zbor al unei aeronave întârzie, toate cursele din zi sunt decalate.

În prima jumătate a anului, Aeroportul Henri Coandă a înregistrat cea mai mare rată a zborurilor anulate dintre aeroporturile europene, iar cursele au acumulat o întârziere medie de 124 de minute, potrivit Air Advisor.

Theodor Postelnicu, purtătoare de cuvânt Aeroportul București: „Într-adevăr, este vorba de acea perioadă a Orientului Mijlociu, când pasagerii au trebuit să aștepte ore întregi. Au fost perioade în care companiile nu știau dacă operează sau nu. În acest moment, situația întârzierilor a revenit la normal, se întârzie doar din motive obișnuite, cum ar fi meteo sau ceea ce se numește în mod normal rotația aeronavei. Dacă o aeronavă pleacă dintr-un aeroport mai târziu față de ora programată, ajunge mai târziu, ulterior preia pasagerii și se face un carusel al întârzierilor”.

Probleme sunt și în țară. La Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj, rata anulărilor a crescut de la 0,03% la 2,47%, la Aeroportul Internațional Sibiu a ajuns la 9,26%, cea mai mare valoare înregistrată în România, în timp ce pe Aeroportul Ghimbav din Brașov 5% dintre zboruri înregistrează întârzieri.

Corespondent Știrile ProTV: „Dacă zborul dumneavoastră întârzie mai mult de trei ore, nu plecați din aeroport fără să verificați dacă aveți dreptul la despăgubiri. În funcție de distanța cursei, puteți primi între 250 și 600 de euro. Atenție, însă: banii se acordă doar dacă întârzierea este responsabilitatea companiei aeriene. Dacă zborul a fost afectat de furtuni, restricții de trafic aerian sau alte situații excepționale, transportatorul nu este obligat să plătească aceste compensații.”