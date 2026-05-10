Tradiția, practicată de secole, nu este despre spălatul podelelor sau reorganizarea dulapurilor, ci o eliberare, realizată într-un timp limitat, a spațiului fizic și psihologic. Cercetătorii care studiază relația dintre mediu și cogniție spun că această practică ar putea avea mai mult decât o simplă bază culturală.

Metoda japoneză care te scapă de dezordine

Conceptul de oosouji datează cel puțin din perioada Edo (1603–1868), când templele budiste realizau ritualuri de purificare la sfârșit de an, care ulterior s-au extins în viața domestică. Astăzi, practica este respectată pe 28 decembrie în multe gospodării și instituții publice din Japonia, inclusiv la Palatul Imperial. Totuși, un număr tot mai mare de practicanți și câțiva cercetători susțin că logica din spatele metodei poate fi aplicată pe tot parcursul anului, în intervale de câte zece sau treizeci de minute.

Un studiu din 2010, publicat în Personality and Social Psychology Bulletin de cercetătorii UCLA Darby Saxbe și Rena Repetti, a arătat că femeile care își descriau locuințele ca fiind aglomerate sau neterminate prezentau niveluri ridicate de cortizol pe parcursul zilei.

Acest tipar nu a fost observat la femeile care își descriau locuințele ca fiind relaxante sau reconfortante. Un alt studiu din 2011, realizat de cercetători de la Princeton University’s Neuroscience Institute, a constatat că dezordinea vizuală concurează pentru resursele neuronale, reducând capacitatea creierului de a se concentra și de a procesa informații, conform futura-sciences.

Oosouji nu presupune o reorganizare completă. Metoda stabilește un interval fix (treizeci de minute) și un spațiu clar delimitat: o suprafață, un colț, un sertar. Este important să setezi un cronometru, pentru că fără o limită clară, curățenia tinde să se transforme într-un proiect de câteva ore, pe care majoritatea oamenilor evită să îl înceapă. Cu o limită, devine suficient de ușor de gestionat încât să poată fi repetat zilnic.

Cum funcționează metoda oosouji

Practica urmează o secvență simplă: setează un cronometru pentru treizeci de minute. Alege o zonă mică și bine definită: un hol, un birou, blatul de la bucătărie, o baie mică, etc. Îndepărtează orice este stricat, expirat sau nu mai este folosit și șterge suprafața. Pune lucrurile la locurile lor sau creează un spațiu temporar pentru obiectele care necesită o decizie.

Când te concentrezi pe o anumită zonă există o strategie care s-a dovedit că crește semnificativ probabilitatea de a duce la capăt sarcinile.

O meta-analiză din 2001 realizată de Peter Gollwitzer și Paschal Sheeran, publicată în Advances in Experimental Social Psychology, a analizat 94 de studii și a constatat că persoanele care specificau exact când, unde și cum vor acționa aveau de două până la trei ori mai multe șanse să își atingă obiectivele decât cele care aveau doar o intenție generală.

Metoda funcționează foarte bine și cu o fereastră de timp de 10 minute și cu spații mai restrânse precum o masă, suprafața unui birou, blatul de bucătărie sau măsuța de cafea.

Metoda japoneză 5S de a face curățenie

Dezordinea se acumulează rapid și, de cele mai multe ori, curățenia este amânată pentru că pare că necesită prea mult timp. Există însă o metodă japoneză care schimbă totul.

Ce este metoda japoneză 5S

În japoneză, cei 5S înseamnă seiri, seiton, seiso, seiketsu și shitsuke. Traduse aproximativ, acestea înseamnă: sortare, ordonare, curățare, standardizare și menținere.

Sortare – gruparea lucrurilor similare și eliminarea celor care nu mai sunt necesare. Ordonare – aranjarea obiectelor astfel încât fiecare să aibă un loc logic și ușor accesibil. Curățare – igienizarea și reîmprospătarea spațiului pe parcurs. Standardizare – stabilirea unor rutine simple care fac ordinea mai ușor de menținut. Menținere – păstrarea acestor obiceiuri pentru a evita revenirea la dezordine.

Această metodă pentru nu este doar o curățenie de moment, ci este o structură care te ajută să îți menții locuința organizată zi de zi.

Poți începe aplicarea metodei în bucătărie, un spațiu care se poate dezorganiza rapid din cauza utilizării zilnice.

• Etichetează tot ce păstrezi, pentru a evita dezordinea

• Folosește organizatoare pentru sertare și recipiente de depozitare

• Acordă importanță curățeniei – un spațiu curat se menține mai ușor

• Revino săptămânal pentru a menține sistemul creat

Începe prin eliminarea alimentelor expirate și a aparatelor nefolosite. Apoi reorganizează dulapurile în funcție de frecvența utilizării, astfel încât lucrurile esențiale să fie mai accesibile.

Pentru a menține organizarea, pune etichete clare pentru fiecare obiect. De la borcane din cămară până la coșuri de depozitare, etichetele ajută la crearea unui sistem funcțional și ușor de utilizat.

Rezultatul: o bucătărie organizată și eficientă, ușor de menținut fără a relua procesul de la zero în fiecare săptămână.

Este o soluție practică pentru cei care vor să își organizeze locuința fără complicații. Structurată și ușor de aplicat, metoda oferă rezultate vizibile și durabile.