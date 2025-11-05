O tânără care s-a mutat în Dubai dezvăluie o regulă puțin cunoscută care te-ar putea trimite la închisoare dacă o încalci

O britanică stabilită în Dubai a dezvăluit o regulă puțin cunoscută legată de trimiterea de mesaje, care ar putea trimite la închisoare o persoană, dacă o încalcă.

Janelle Ciara a renunțat la Marea Britanie mohorâtă pentru soarele și stilul de viață plin de farmec din Dubai. De acolo ea postează videoclipuri pentru cei 23.000 de urmăritori ai săi de pe contul de TikTok.

Într-unul, Janelle a dezvăluit legi puțin cunoscute din Dubai de care turiștii trebuie să fie conștienți, printre care o regulă legată de mesaje care ar putea trimite la închisoare persoana care o încalcă.

„Au existat persoane care au fost amendate chiar și pentru simplul fapt că au distribuit mesaje jignitoare sau cu înjurături pe WhatsApp, Facebook și alte platforme de socializare”, a spus tănăra.

În Emiratele Arabe Unite este ilegal să înjuri sau să faci gesturi obscene, inclusiv online, deoarece sunt considerate acte indecente. Poți fi închis sau deportat. Ai grijă în special atunci când interacționezi cu poliția sau alte autorități.

De asemenea, este ilegal să postezi materiale - inclusiv videoclipuri și fotografii - care critică guvernul EAU, companii sau persoane, sau care se referă la incidente petrecute în Emirate.

Janelle a oferit și alte sfaturi și reguli pentru cei care călătoresc sau locuiesc în Dubai.

Ea a spus: „Pedepsele pentru relații între persoane de același sex pot include deportarea sau închisoarea.”

Activitatea sexuală între persoane de același sex este ilegală în EAU, iar căsătoriile între persoane de același sex nu sunt recunoscute.

De asemenea, manifestările publice de afecțiune sunt privite cu ochi răi.

EAU este cunoscut pentru regulile sale stricte privind comportamentul social, consumul de alcool, posesia de droguri, încălcările rutiere și infracțiunile financiare.

Este ilegal să bei alcool sau să fii sub influența acestuia într-un loc public.

De asemenea, îmbrăcămintea adecvată este considerată importantă în spațiile publice, cum ar fi centrele comerciale.

Condiții de intrare și regim de ședere în Emirate pentru români

Cetățenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Emiratele Arabe Unite, dar trebuie să dețină un pașaport simplu, cu o valabilitate de minimum 6 luni de la data intrării pe teritoriul statului.

Atenție! Pașaportul temporar românesc nu este recunoscut de autoritățile statului, iar poliția de frontieră nu va permite intrarea titularilor acestui tip de pașaport pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite.

Perioada maximă de ședere pentru titularii pașapoartelor simple este de 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

Recomandări de pe site-ul Ministerului român de Externe:

Trebuie ţinut cont de faptul că legislaţia se bazează pe dreptul islamic, care se aplică cu stricteţe în toate domeniile.

Pe cale de consecinţă, următoarele infracţiuni se pedepsesc:

-conducerea sub influenţa alcoolului şi, totodată, consumul de alcool în afara spaţiilor cu destinaţie precisă (restaurante, baruri etc), cât şi starea de ebrietate în spaţiul public;

-orice comportament ofensator manifestat în public (de exemplu, manifestarea afecţiunii între adulţi, proferarea de injurii etc.);

-relaţiile extraconjugale, relaţiile între persoanele de acelaşi sex, sarcina rezultată în urma relaţii extraconjugale. În cazurile de agresiune sexuală, victima trebuie să facă dovada, în funcţie de faptă, că ea însăşi a respectat legea locală;

-remarcile depreciative la adresa familiei conducătoare sau a Islamului;

-fotografierea persoanelor fără acordul acestora, a unor clădiri şi facilităţi ale Guvernului şi armatei, spaţii industriale (de exemplu, câmpurile petroliere şi rafinăriile), instalaţiile generale de importanţă strategică, cum ar fi aeroporturile;

-se interzice fotografierea oricărui obiectiv care are postat indicatorul de „fotografiatul interzis”. Acordaţi atenţie semnelor de interdicţie! Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă forţelor locale de securitate pentru a obţine permisiunea/opri imediat înregistrarea.

În acest stat, infracțiunile legate de droguri sunt sancționate cu pedeapsa capitală.

Importul, consumul, producerea şi deţinerea de stupefiante (spre exemplu răşină de cannabis, haşiş, marijuana, heroină, cocaină, inclusiv etnobotanicele), chiar şi în cantităţi foarte mici sunt interzise şi aspru pedepsite de lege, toleranța pentru traficul de droguri fiind zero.

Faptele care aduc atingere regimului narcoticelor şi stupefiantelor se pedepsesc cu închisoarea, legislaţia în materie fiind aplicabilă pentru orice fel de substanţe psihotrope, indiferent de cantitate. Persoanele care, la intrarea în ţară au fost depistate pozitiv ca fiind consumatori, riscă pedepse privative de libertate, chiar dacă la momentul respectiv nu sunt în posesia unor substanţe interzise.

Emiterea de cecuri fără acoperire sau neachitarea în temen a facturilor se sancţionează cu închisoare sau amendă. În litigiile financiare, poliţia poate interzice turiştilor/oamenilor de afaceri să părăsească ţara, existând chiar posibilitatea reţinerii doar în baza plângerii formulată de partea vătămată.

În situații de urgență, Consulatul General al României în Dubai poate fi contactat la numărul de urgență +971 50 937 4516.

