Un șofer român de TIR a fost jefuit într-o parcare din Germania chiar în timp ce dormea. S-a trezit fără toată marfa

Un șofer român de TIR a fost jefuit într-o parcare din Germania chiar în timp ce dormea. Produsele furate pe care le transporta erau cosmetice.

Mai mulți hoți au golit un TIR condus de un român, care în momentul respectiv dormea în cabină într-o parcare din Germania, relatează presseportal.de.

TIR-ul era plin cu produse cosmetice. Șoferul a declarat, la depunerea plângerii, că din cauza unei stări de rău, s-a culcat în cabină pentru a dormi.

În tot acel timp, mai mulți paleți plini cu produse cosmetice au fost descărcați și furați.

În plus, șoferului în vârstă de 47 de ani i-a fost furat portofelul, telefonul mobil și un sistem de navigație din cabina TIR-ului.

Conform stadiului actual al anchetei, nu se poate exclude posibilitatea ca șoferului să i fi fost administrată o substanță necunoscută.

Pentru o examinare mai amănunțită, bărbatul de 47 de ani a fost de acord să ofere o probă de sânge.

Investigațiile ofițerilor serviciului de trafic din Offenburg privind tipul produselor cosmetice furate și valoarea prejudiciului continuă.

