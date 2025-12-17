Un șofer român de TIR a fost jefuit într-o parcare din Germania chiar în timp ce dormea. S-a trezit fără toată marfa

Stiri externe
17-12-2025 | 09:54
Poliție Germania
Getty Images

Un șofer român de TIR a fost jefuit într-o parcare din Germania chiar în timp ce dormea. Produsele furate pe care le transporta erau cosmetice. 

autor
Claudia Alionescu

Mai mulți hoți au golit un TIR condus de un român, care în momentul respectiv dormea în cabină într-o parcare din Germania, relatează presseportal.de.

TIR-ul era plin cu produse cosmetice. Șoferul a declarat, la depunerea plângerii, că din cauza unei stări de rău, s-a culcat în cabină pentru a dormi.

În tot acel timp, mai mulți paleți plini cu produse cosmetice au fost descărcați și furați.

În plus, șoferului în vârstă de 47 de ani i-a fost furat portofelul, telefonul mobil și un sistem de navigație din cabina TIR-ului.

Citește și
politie
Hoți de combustibil, reținuți cu focuri de armă, în Tulcea. Cum au fost prinși în flagrant de polițiști

Conform stadiului actual al anchetei, nu se poate exclude posibilitatea ca șoferului să i fi fost administrată o substanță necunoscută.

Pentru o examinare mai amănunțită, bărbatul de 47 de ani a fost de acord să ofere o probă de sânge.

Investigațiile ofițerilor serviciului de trafic din Offenburg privind tipul produselor cosmetice furate și valoarea prejudiciului continuă. 

Spiridușii lui Moș Crăciun au transformat dorințele a 500 de copii din Iași în realitate. Ce cadouri au primit cei mici

Sursa: PressePortal

Etichete: roman, germania, TIR, parcare, sofer,

Dată publicare: 17-12-2025 09:53

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Hoții au intrat în rolul lui Grinch, în toată țara. Un individ și-a pus iubita sa aleagă prada pe video, apoi a furat bradul
Stiri Diverse
Hoții au intrat în rolul lui Grinch, în toată țara. Un individ și-a pus iubita sa aleagă prada pe video, apoi a furat bradul

Cum decorațiunile de Crăciun de pe clădiri sunt tot mai frumoase, unii hoți au pus ochii pe ele. Au intrat în rolul lui Grinch și în multe orașe au furat brazi, ursuleți și cutii de cadouri de pe fațade.

Hoți de combustibil, reținuți cu focuri de armă, în Tulcea. Cum au fost prinși în flagrant de polițiști
Stiri Diverse
Hoți de combustibil, reținuți cu focuri de armă, în Tulcea. Cum au fost prinși în flagrant de polițiști

Hoți de combustibil reținuți cu focuri de armă, la Tulcea. Un apel la 112, la ora 3 noaptea, a avertizat poliția că, pe o stradă din oraș, în apropierea unei unități militare, câțiva indivizi dubioși fură motorină dintr-un camion.

Recomandări
Nicușor Dan: „Preşedinţii de instanţă au prea multă putere”. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea
Stiri Politice
Nicușor Dan: „Preşedinţii de instanţă au prea multă putere”. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, într-o discuţie cu un grup de românii care l-au aşteptat la Londra, că preşedinţii de instanţă au multă putere, „mult prea multă, şi asta e chestiune legislativă”.

Timișoara, orașul care a spus primul „nu” dictaturii comuniste. Marșul Eroilor, la 36 de ani de la Revoluția din 1989
Stiri actuale
Timișoara, orașul care a spus primul „nu” dictaturii comuniste. Marșul Eroilor, la 36 de ani de la Revoluția din 1989

Miercuri se împlinesc 36 de ani de când, la Timișoara, au căzut primii oameni loviți de gloanțe, pentru că au avut curajul să se ridice împotriva comunismului.

Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă
Stiri Politice
Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă

Coaliţia de guvernare se reuneşte, miercuri, de la ora 15:00, la Palatul Victoria, fiind prima întâlnire a liderilor celor patru partide, de la votul PSD împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, din Senat, la moţiunea simplă depusă de Opoziţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Decembrie 2025

47:43

Alt Text!
La Măruță
16 Decembrie 2025

01:33:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28