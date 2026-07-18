Incidentul s-a produs vineri seară, în timpul unui control al biletelor în trenul care se deplasa de la Offenburg la Karlsruhe, în sud-vestul Germaniei, potrivit Agerpres.

Din câte se pare, o dispută verbală a izbucnit în timpul controlului biletelor, ceea ce a făcut ca doi agenți de securitate să fie chemați, potrivit unui comunicat dat publicității sâmbătă dimineață.

Un purtător de cuvânt al biroului procurorului a declarat că agentul de securitate ar fi căzut din tren în timpul unei altercații fizice cu un pasager de 36 de ani, despre care se crede că era sub influența alcoolului.

Altercația a avut loc în timpul unui control al biletelor

Trenul regional se deplasa cu o viteză de circa 120 km pe oră atunci când agentul de securitate a căzut din tren, a adăugat sursa citată. Aceasta a refuzat să precizeze dacă agentul de securitate este în comă sau reactiv, invocând preocupări legate de respectarea vieții private.

Agenții de securitate ai Deutsche Bahn alertaseră deja poliția, care urma să trimită oameni în tren la următoarea stație. Cu toate acestea, confruntarea a escaladat înainte ca ofițerii să poată interveni.

Suspectul a fost arestat când se afla încă în tren și se află în custodia poliției.

Victima a fost găsită lângă șine după o căutare de amploare

Agentul de securitate rănit grav a fost, în cele din urmă, găsit alături de șine în urma unei căutări de amploare, la circa 2 kilometri de locul în care a oprit, în cele din urmă, trenul. El a fost transportat la spital pentru a beneficia de tratament.

Poliția audiază martori și se efectuează investigații pentru a se stabili dacă există o înregistrare video a evenimentelor. Trenul a fost pus sub sechestru și este examinat de anchetatori.