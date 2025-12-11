O profesoară din Galați s-a ales cu dosar penal după ce și-ar fi amenințat elevii cu un cuțit. De ce venea cu arma la ore

O profesoară de Informatică de la un colegiu din Galați are dosar penal după ce și-ar fi amenințat elevii cu un cuțit.

Femeia spune că ar fi făcut o glumă și le-ar fi arătat un cuțit de curățat fructe, pe care îl folosește în pauze, atunci când mănâncă mere.

Un elev de clasa a 9-a nu a gustat, însă, gluma: le-a povestit părinților și a obținut și un document medical potrivit căruia ar fi fost afectat emoțional. Profesoara a fost plasată sub control judiciar.

Scenele s-au petrecut într-un dintre colegiile cu prestigiu din Galați, la sfârșitul lunii octombrie la ora de informatică de la clasă a noua. Cei dintr-a 12-a au fost surprinși să afle despre aceste incident, iar unul dintre ei care are 18 ani a acceptat să povestească întâmplarea: „A scos cuțitul pe care-l folosea să-și taie mărul și a spus "vă tai degețelele dacă nu sunteți cuminți." Părerea mea e că a fost o glumă. Nimeni nu s-ar fi dus la poliție pentru așa ceva”.

Corespondent PRO TV: „Incidentul a ieșit la iveală în momentul în care un elev care dorea sa se transfere la o altă școală a adus un document medical care atesta faptul că a fost afectat emoțional de această întâmplare în care a fost implicată profesoara de informatică”.

Elevii majori au vrut să își manifeste susținerea pentru profesoara lor în fața camerei.

Elev: „I-a făcut reclamație doamnei pentru o glumă, o glumiță care este nevinovată. Este un cuțitaș mic, de bucătărie, cu teacă verde, pe care-l folosește ca să își taie merele, în pauză”.

În momentul în care a aflat despre aceasta întâmplare, conducerea colegiului a sesizat autoritățile.

Mădălina Popescu, directoarea colegiului: „Am informat Protecția Copilului, fiind vorba de un minor, am informat inspectoratul despre tot ce s-a întâmplat și Poliția Locală”.

Între timp, elevul care a reclamat incidentul s-a transferat la un alt liceu. Profesoara de Informatică a fost audiată la Parchet și, de marți, este sub control judiciar pentru 60 de zile. Ea are calitatea de inculpat și nu are voie să se apropie de elevii clasei respective sau să își exercite profesia. Ceilalți profesori din liceu o susțin.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













