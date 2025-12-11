O profesoară din Galați s-a ales cu dosar penal după ce și-ar fi amenințat elevii cu un cuțit. De ce venea cu arma la ore

Stiri Diverse
11-12-2025 | 17:44
×
Codul embed a fost copiat

O profesoară de Informatică de la un colegiu din Galați are dosar penal după ce și-ar fi amenințat elevii cu un cuțit.

autor
Marius Grama

Femeia spune că ar fi făcut o glumă și le-ar fi arătat un cuțit de curățat fructe, pe care îl folosește în pauze, atunci când mănâncă mere.

Un elev de clasa a 9-a nu a gustat, însă, gluma: le-a povestit părinților și a obținut și un document medical potrivit căruia ar fi fost afectat emoțional. Profesoara a fost plasată sub control judiciar.

Scenele s-au petrecut într-un dintre colegiile cu prestigiu din Galați, la sfârșitul lunii octombrie la ora de informatică de la clasă a noua. Cei dintr-a 12-a au fost surprinși să afle despre aceste incident, iar unul dintre ei care are 18 ani a acceptat să povestească întâmplarea: „A scos cuțitul pe care-l folosea să-și taie mărul și a spus "vă tai degețelele dacă nu sunteți cuminți." Părerea mea e că a fost o glumă. Nimeni nu s-ar fi dus la poliție pentru așa ceva”.

Corespondent PRO TV: „Incidentul a ieșit la iveală în momentul în care un elev care dorea sa se transfere la o altă școală a adus un document medical care atesta faptul că a fost afectat emoțional de această întâmplare în care a fost implicată profesoara de informatică”.

Citește și
Crima Teleorman
„Gravă neglijență” a procurorului din cazul Mihaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei

Elevii majori au vrut să își manifeste susținerea pentru profesoara lor în fața camerei.

Elev: „I-a făcut reclamație doamnei pentru o glumă, o glumiță care este nevinovată. Este un cuțitaș mic, de bucătărie, cu teacă verde, pe care-l folosește ca să își taie merele, în pauză”.

În momentul în care a aflat despre aceasta întâmplare, conducerea colegiului a sesizat autoritățile.

Mădălina Popescu, directoarea colegiului: „Am informat Protecția Copilului, fiind vorba de un minor, am informat inspectoratul despre tot ce s-a întâmplat și Poliția Locală”.

Între timp, elevul care a reclamat incidentul s-a transferat la un alt liceu. Profesoara de Informatică a fost audiată la Parchet și, de marți, este sub control judiciar pentru 60 de zile. Ea are calitatea de inculpat și nu are voie să se apropie de elevii clasei respective sau să își exercite profesia. Ceilalți profesori din liceu o susțin.

Sursa: Pro TV

Etichete: cutit, galati, profesoara,

Dată publicare: 11-12-2025 17:44

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Cetățean străin arestat la domiciliu după ce a încercat să omoare cu cuțitul patru persoane într-un hotel din Brăila
Stiri actuale
Cetățean străin arestat la domiciliu după ce a încercat să omoare cu cuțitul patru persoane într-un hotel din Brăila

Un cetățean străin, cercetat pentru tentativă de omor și tentativă de omor calificat, a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile, după ce a încercat să omoare cu un cuțit patru persoane într-un hotel din municipiul Brăila.

„Gravă neglijență” a procurorului din cazul Mihaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei
Stiri actuale
„Gravă neglijență” a procurorului din cazul Mihaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei

Parchetul ÎCCJ a cerut cercetarea disciplinară pentru „gravă neglijență” în exercitarea funcție, împotriva procurorului care ar fi trebuit să ancheteze dosarul femeii ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț, în Teleorman.

Un bărbat din Argeș și-a răpit soția sub amenințarea cuțitului și a bătut-o pentru că voia să divorțeze. Agresorul, arestat
Stiri Socante
Un bărbat din Argeș și-a răpit soția sub amenințarea cuțitului și a bătut-o pentru că voia să divorțeze. Agresorul, arestat

Un nou caz șocant de violență domestică este investigat în Argeș. Un individ a fost arestat preventiv, sub acuzaţia că a încălcat ordinul de protecție, și-a răpit soția sub amenințarea unui cuțit, a bătut-o cu sălbăticie şi a violat-o.

Recomandări
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”
Stiri actuale
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

Dezvăluirile făcute jurnaliștii de la Recorder, care au prezentat într-un documentar mărturiile unor judecători și procurori, au provocat o premieră la Curtea de Apel București: conferință de presă publică, trasmisă live, pentru a răspunde acuzațiilor.

Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă
Stiri actuale
Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis, joi, un punct de vedere oficial după apariția materialului Recorder privind presupuse disfuncționalități grave din Justiție.

Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
Stiri actuale
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a declarat joi că tribunalele din țară rămân fără judecători pentru că „nu corespund nevoilor sociale” ale candidaților.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Decembrie 2025

48:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28