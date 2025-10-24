Descoperire arheologică uimitoare într-un oraș din Turcia: Morminte antice și talismane „vindecătoare”. GALERIE FOTO

24-10-2025 | 12:09
Descoperire arheologică Turcia
Arheologii din Turcia au descoperit recent peste 60 de morminte antice în Colosse, un oraș biblic imortalizat în Noul Testament.

Claudia Alionescu

Descoperirile au fost raportate de Agenția Anadolu (AA), o publicație de stat din Ankara, pe 6 octombrie, potrivit Fox News.

Colosse, parte a regiunii Egee, se află în poalele muntelui Honaz. Orașul este cunoscut mai ales pentru faptul că a găzduit comunitatea creștină timpurie căreia Sfântul Pavel i-a adresat Epistola către Coloseni, a 12-a carte a Noului Testament.

Arheologul Baris Yener a declarat pentru AA că mormintele descoperite datează de peste 2.200 de ani, descriind zona drept „cea mai mare necropolă din Anatolia, cu morminte săpate în stâncă, de tip lăzi funerare”.

El a precizat: „După îndepărtarea stratului superior de sol, am identificat aproximativ 65 de morminte, dintre care am excavat 60.”

Excavatorii au fost surprinși să găsească atât de multe morminte alăturate într-o zonă atât de restrânsă.

Necropola reflectă modul în care oamenii antici au făcut „o utilizare remarcabilă” a caracteristicilor geologice și topografice ale zonei, a spus Yener.

Au încercat să folosească eficient formațiunile stâncoase de travertin, deoarece agricultura, în special producția de cereale , era practicată la acea vremePentru a păstra terenul arabil, au desemnat zonele stâncoase de travertin ca locuri de înmormântare.”, a adăugat el.

Arheologii au descoperit, de asemenea, ceramică din teracotă și sticle de sticlă, precum și sfeșnice pentru ulei.

De asemenea, au fost descoperite monede și sandale, dar și obiecte personale ale celor decedați.

Credințe și practici spirituale ale locuitorilor din Colosse

Mormintele precreștine oferă noi informații despre credințele religioase ale oamenilor antici din regiune.

Sfeșnicele din morminte, de exemplu, se credeau că ajutau la iluminarea călătoriei spre viața de apoi.

Yener a spus că a descoperit numeroase talismane, amulete și pietre care „erau considerate că posedă proprietăți vindecătoare”.

Per ansamblu, descoperirile sugerează că locuitorii din Colosse aveau credințe spirituale puternice, chiar înainte ca scrisoarea Sfântului Pavel să fie scrisă.

Descoperirile arată cât de mult prețuiau oamenii din Colosse magia, talismanele și obiectele considerate cu puteri protectoare”, a spus el.

Sursa: Fox News

Dată publicare: 24-10-2025 12:08

