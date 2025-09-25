O femeie suferă de o boală incurabilă provocată de o grefă luată de la cadavre, după o operație făcută în UK

Natalie Bralee-Brett, de 53 de ani, a trecut printr-o operație când avea trei ani, pentru că s-a născut cu o malformație congenitală a coloanei vertebrale și a măduvei spinării.

Medicii de la Spitalul Great Ormond Street din Londra i-au implantat o membrană din învelișul extern al creierului, provenită de la cadavre, metodă considerată atunci inovatoare, potrivit Sky News.

După aproape patru decenii, procedura i-a provocat o boală rară și incurabilă, cu doar 52 de cazuri confirmate în lume. Natalie suferă de microhemoragii, pierderi de memorie, dureri de cap severe și riscă oricând un accident vascular cerebral sau demență.

Drama familiei este și mai mare, pentru că fratele ei, Neil, operat similar în 1980, a fost diagnosticat cu aceeași afecțiune și are deja simptome de Alzheimer.

Sky News

Ce spun experții

Organizația Mondială a Sănătății a interzis folosirea grefelor din cadavre în 1997, după ce s-a descoperit că acestea puteau transmite și „boala vacii nebune”. Totuși, mii de pacienți din Europa și SUA ar fi putut fi expuși în anii ’70–’80, iar amploarea consecințelor rămâne necunoscută.

Autoritățile britanice investighează acum posibile noi forme de transmitere a bolii și îi încurajează pe pacienții care bănuiesc că au fost supuși unor astfel de proceduri să își consulte medicii.

Declarațiile femeii

„Trăiesc cu o sentință la moarte”, spune Natalie, care cere răspunsuri și acces la informații despre originea grefei care i-a schimbat viața. Suferința ei este amplificată de faptul că spitalele nu păstrează date despre proveniența acestor grefe, iar unele erau realizate din țesuturi de la mai multe cadavre – ceea ce face imposibil de aflat cine i-a transmis boala.

