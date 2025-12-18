O femeie răpită la 3 ani, găsită în viață după mai bine de patru decenii. Nu știa că fusese victima unei infracțiuni

O femeie din SUA care a fost răpită la vârsta de doar 3 ani a fost găsită în viață și în stare bună la mai bine de patru decenii de la dispariția sa, fără să știe că fusese vreodată o victimă.

Michelle Marie Newton a fost dată dispărută pentru prima dată la 2 aprilie 1983. Mama ei, Debra Newton, s-ar fi mutat cu fiica ei din Louisville, Kentucky, în Georgia „pentru a începe un nou loc de muncă și a pregăti o nouă casă pentru familie” — însă și-ar fi abandonat soțul, tatăl lui Michelle, potrivit unui comunicat al Biroului Șerifului din comitatul Jefferson, relatează New York Post.

Copilul dispărut nu a aflat nimic timp de 42 de ani. Acum în vârstă de 46 de ani, Michelle a fost crescută sub un alt nume. Mama ei, care are acum 66 de ani, a folosit numele „Sharon”, potrivit biroului șerifului.

După ce Debra ar fi fugit cu copilul lor, Joseph Newton a încercat să îi găsească. El a declarat unui post local că a vorbit ultima dată cu soția sa cândva între 1984 și 1985, după care aceasta a dispărut complet.

De ce a fost închis cazul

Căutările pentru Debra și Michelle au continuat până în anul 2000. La acel moment, cazul a fost închis deoarece procurorii nu au reușit să ia legătura cu Joseph. Cinci ani mai târziu, Michelle a fost eliminată din bazele de date naționale ale copiilor dispăruți, a precizat biroul șerifului. La acel moment, ea ar fi avut aproximativ 25 de ani.

Cazul a fost redeschis în 2016, la cererea unui membru al familiei, însă nu au existat evoluții semnificative până când poliția a primit o informație decisivă în 2025.

Pontul incriminator a condus autoritățile la locuința Debrei din The Villages, Florida, pe 24 noiembrie. Ea locuia în celebra comunitate de pensionari sub numele „Sharon Nealy” și avea un nou partener, a relatat WFTV9.

În imaginile surprinse de camerele purtate pe uniformă, o mașină de poliție intră pe aleea Debrei. Un prieten glumește: „Vin după tine, Sharon!”, potrivit înregistrării video. Debra râde, însă unul dintre adjuncți afirmă clar că „suntem aici pentru dumneavoastră, doamnă”.

După ce au încătușat-o pe Debra, care figurase cândva pe lista FBI „Top 8 cei mai căutați fugari pentru răpire parentală”, polițiștii au mers la ușa lui Michelle și i-au zdruncinat realitatea.

„Nu sunteți cine credeți că sunteți. Sunteți o persoană dispărută. Sunteți Michelle Marie Newton”, i-au spus ei, potrivit declarațiilor lui Michelle. Ulterior, Michelle a sunat la Biroul Șerifului din comitatul Jefferson și a planificat o reuniune mult așteptată cu tatăl ei.

„A fost mereu în inimile noastre. Nu pot explica acel moment când am intrat și am putut din nou să-mi cuprind fiica în brațe”, a declarat Joseph. „Nu aș da acel moment pentru nimic. A fost ca și cum aș fi văzut-o din nou când s-a născut. A fost ca un înger.”

Debra a fost pusă sub acuzare pentru infracțiunea gravă de obstrucționare a custodiei, potrivit Biroului Procurorului din comitatul Jefferson. Ea a fost eliberată pe cauțiune, plătită de un membru al familiei.

Atât Michelle, cât și Joseph au fost prezenți la audierea pentru punerea sub acuzare. Michelle nu a părut să ia imediat partea cuiva.

