O femeie răpită la 3 ani, găsită în viață după mai bine de patru decenii. Nu știa că fusese victima unei infracțiuni

Stiri Diverse
18-12-2025 | 16:19
femeie rapita
Jefferson County Sheriff's Office

O femeie din SUA care a fost răpită la vârsta de doar 3 ani a fost găsită în viață și în stare bună la mai bine de patru decenii de la dispariția sa, fără să știe că fusese vreodată o victimă.

autor
Aura Trif

Michelle Marie Newton a fost dată dispărută pentru prima dată la 2 aprilie 1983. Mama ei, Debra Newton, s-ar fi mutat cu fiica ei din Louisville, Kentucky, în Georgia „pentru a începe un nou loc de muncă și a pregăti o nouă casă pentru familie” — însă și-ar fi abandonat soțul, tatăl lui Michelle, potrivit unui comunicat al Biroului Șerifului din comitatul Jefferson, relatează New York Post.

Copilul dispărut nu a aflat nimic timp de 42 de ani. Acum în vârstă de 46 de ani, Michelle a fost crescută sub un alt nume. Mama ei, care are acum 66 de ani, a folosit numele „Sharon”, potrivit biroului șerifului.

După ce Debra ar fi fugit cu copilul lor, Joseph Newton a încercat să îi găsească. El a declarat unui post local că a vorbit ultima dată cu soția sa cândva între 1984 și 1985, după care aceasta a dispărut complet.

De ce a fost închis cazul

Căutările pentru Debra și Michelle au continuat până în anul 2000. La acel moment, cazul a fost închis deoarece procurorii nu au reușit să ia legătura cu Joseph. Cinci ani mai târziu, Michelle a fost eliminată din bazele de date naționale ale copiilor dispăruți, a precizat biroul șerifului. La acel moment, ea ar fi avut aproximativ 25 de ani.

Citește și
politie romania
O minoră de 13 ani, dispărută în București, a fost găsită de polițiști. Ei au cerut ajutorul populației

Cazul a fost redeschis în 2016, la cererea unui membru al familiei, însă nu au existat evoluții semnificative până când poliția a primit o informație decisivă în 2025.

Pontul incriminator a condus autoritățile la locuința Debrei din The Villages, Florida, pe 24 noiembrie. Ea locuia în celebra comunitate de pensionari sub numele „Sharon Nealy” și avea un nou partener, a relatat WFTV9.

În imaginile surprinse de camerele purtate pe uniformă, o mașină de poliție intră pe aleea Debrei. Un prieten glumește: „Vin după tine, Sharon!”, potrivit înregistrării video. Debra râde, însă unul dintre adjuncți afirmă clar că „suntem aici pentru dumneavoastră, doamnă”.

După ce au încătușat-o pe Debra, care figurase cândva pe lista FBI „Top 8 cei mai căutați fugari pentru răpire parentală”, polițiștii au mers la ușa lui Michelle și i-au zdruncinat realitatea.

„Nu sunteți cine credeți că sunteți. Sunteți o persoană dispărută. Sunteți Michelle Marie Newton”, i-au spus ei, potrivit declarațiilor lui Michelle. Ulterior, Michelle a sunat la Biroul Șerifului din comitatul Jefferson și a planificat o reuniune mult așteptată cu tatăl ei.

„A fost mereu în inimile noastre. Nu pot explica acel moment când am intrat și am putut din nou să-mi cuprind fiica în brațe”, a declarat Joseph. „Nu aș da acel moment pentru nimic. A fost ca și cum aș fi văzut-o din nou când s-a născut. A fost ca un înger.”

Debra a fost pusă sub acuzare pentru infracțiunea gravă de obstrucționare a custodiei, potrivit Biroului Procurorului din comitatul Jefferson. Ea a fost eliberată pe cauțiune, plătită de un membru al familiei.

Atât Michelle, cât și Joseph au fost prezenți la audierea pentru punerea sub acuzare. Michelle nu a părut să ia imediat partea cuiva.

Percheziții în dosarul „Fabrica de români”. Printre „beneficiari” s-ar număra chiar și oligarhi ai Kremlinului

Sursa: New York Post

Etichete: SUA, fata disparuta, rapita,

Dată publicare: 18-12-2025 16:19

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
Citește și...
Unde a fost găsită o femeie din Neamț dispărută de 17 ani. Revedere emoționantă cu fiica ei, înainte de sărbători
Stiri actuale
Unde a fost găsită o femeie din Neamț dispărută de 17 ani. Revedere emoționantă cu fiica ei, înainte de sărbători

Dată dispărută în urmă cu aproape două decenii, o femeie din Piatra-Neamț a fost identificată zilele trecute de polițiștii de frontieră din Timișoara, după ce revenirea sa în țară a declanșat o alertă în sistemele Poliției.

O minoră de 13 ani, dispărută în București, a fost găsită de polițiști. Ei au cerut ajutorul populației
Stiri actuale
O minoră de 13 ani, dispărută în București, a fost găsită de polițiști. Ei au cerut ajutorul populației

Poliția Capitalei a fost sesizată joi, 11 decembrie 2025, privind dispariția unei minore de 13 ani, care a plecat în cursul aceleiași zile de la o adresă din Sectorul 1 și nu a mai revenit acasă.

Sechestrare cu semne de întrebare într-o comună din Cluj. Fată de 13 ani, găsită într-o casă părăsită, cu un băiat de 17
Stiri actuale
Sechestrare cu semne de întrebare într-o comună din Cluj. Fată de 13 ani, găsită într-o casă părăsită, cu un băiat de 17

O copilă de 13 ani dintr-o comună din județul Cluj, dată dispărută, a fost găsită într-o casă părăsită. Cu ea era și un adolescent de 17 ani, despre care familia fetei susține că ar fi sechestrat-o.

Recomandări
Percheziții în dosarul „Fabrica de români”. Printre „beneficiari” s-ar număra chiar și oligarhi ai Kremlinului
Stiri Justitie
Percheziții în dosarul „Fabrica de români”. Printre „beneficiari” s-ar număra chiar și oligarhi ai Kremlinului

Procurorii Parchetului General au declanșat în această dimineață o amplă operațiune împotriva unei grupări de avocați și funcționari, dar și intermediari ai celei mai mari rețele de traficanți de acte de identitate românești.

Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”
Stiri Justitie
Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”

Nicușor Dan a vorbit despre problemele din Justiție înainte de reuniunea Consiliului European. Președintele a explicat faptul că problema nu este termenul de precripție a marilor fapte de corupție, ci timpul necesar pentru rezolvarea dosarelor.

Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au ieșit în stradă, polițiștii au folosit tunurile cu apă și gaze lacrimogene
Stiri externe
Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au ieșit în stradă, polițiștii au folosit tunurile cu apă și gaze lacrimogene

Bruxelles-ul, care găzduieşte reuniunea liderilor europeni, se confruntă joi cu perturbări majore din cauza unei manifestaţii ample a fermierilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 18 Decembrie 2025

48:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28