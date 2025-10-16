O femeie din Regatul Unit și-a aruncat din greșeală inelul de logodnă și verigheta. Cum le-a recuperat

O femeie din Regatul Unit a lăudat echipa care a muncit ore întregi pentru a-i găsi verigheta și inelul de logodnă pierdute, după ce acestea au fost aruncate din greșeală la gunoi în timpul curățeniei în casă.

Katie Thomas și-a dat seama că bijuteriile ar fi putut ajunge la groapa de gunoi după ce fiica ei de trei ani le-a pus din greșeală într-un sac menajer, potrivit BBC.

Ea a contactat compania de gunoi „Guernsey Waste”, care i-a spus inițial că „probabil sacul a fost deja procesat”, dar a verificat imaginile de pe camerele de filmat și a început căutările la depozitul Longue Hougue.

Potrivit lui Thomas, angajații „au făcut mai mult decât era de așteptat”, săpând prin munți de gunoaie pentru a-i găsi inelele.

„A fost ca și cum ai căuta un ac în carul cu fân, dar au reușit — și le sunt nespus de recunoscătoare”, a spus ea. „Când mi-am dat seama că le-am pierdut, mi s-a făcut rău. Au o valoare sentimentală uriașă, sunt parte din tine. Când le-am găsit, a fost o ușurare imensă.”

Ea a adăugat că va fi mai atentă de acum înainte: „Dacă-mi scot inelele, le voi pune într-o cutiuță încuiată.”

Thomas a mai spus că întreaga întâmplare va rămâne o poveste de spus fiicei ei „când va fi mai mare”.

