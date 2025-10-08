Un leu de mare cu un inel de plastic în jurul gâtului a fost salvat. Animalul are șanse să se recupereze în larg

Un leu de mare a primit a doua șansă la viață. Animalul a fost văzut în apele Pacificului, în apropiere de coasta Canadei, într-o stare deplorabilă. Avea prins în jurul gâtului un inel de plastic.

Un echipaj de la protecția animalelor marine a fost alertat. Cu ajutorul unei drone, mamiferul a putut fi localizat. Salvatorii s-au apropiat cât să reușească să-l sedze.

Au prins leul de mare și au tăiat banda de plastic. Veterinarii spun că are șanse să își revină complet.

Dacă autoritățile nu interveneau, exemplarul s-ar fi stins, cel mai probabil. Astfel de situații sunt tot mai frecvente din cauza gunoiului lăsat de oameni la întâmplare.

