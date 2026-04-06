Echipa lui Andrew Tate a furnizat AFP hotărârea Tribunalului București, care „revocă măsura arestului preventiv a controlului judiciar ordonată împotriva” inculpatului.

Însă nici Curtea, nici Parchetul, contactate de AFP, nu au răspuns pentru a explica sau comenta această hotărâre - definitivă, însă nemotivată -, care-l privește și pe fratele influencerului, Tristan, potrivit căreia toate cheltuielile de judecată rămân în responsabilitatea statului român.

Acuzațiile din România împotriva fraților Tate

Influencerul Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este urmărit pe X de 11 milioane de persoane.

El și fratele său sunt acuzați în România, din 2022, de faptul că au înșelat mai multe femei în scopul exploatării sexuale, inclusiv minore.

Potrivit procurorilor, victimele erau atrase în capcană de către Andrew și Tristan Tate, care se prefăceau că au sentimente față de ele, după care le obligau să intre în producția de filme pornografice. Andrew Tate urmează să răspundă, de asemenea, de fapte de viol.

Ei au fost reținuți inițial timp de mai multe luni, iar apoi au fost plasați în arest la domiciliu, după care au fost plasați sub control judiciar.

Tristan și Andrew Tate au evitat, până în prezent, procesul cu privire la prima parte a cazului, la București, în urma descoperirii unor vicii de procedură.

Anchetă redeschisă în Marea Britanie

La sfârșitul lui martie, poliția britanică a anunțat că a redeschis o anchetă, în urma unor acuzații ale unor femei cu privire la fapte de viol și de agresiune sexuală în 2014 și 2015.