Bărbatul de 37 de ani a fost identificat în octombrie anul trecut. Locuia într-un apartament din orașul Pavia și astăzi a fost adus în țară, pe baza unui mandat european de arestare.

În același timp, polițiștii români au identificat și un al treilea suspect, tot în Italia. El a fost prins acum câteva zile de polițiști și au fost începute deja procedurile de extrădare.

Indivizii sunt bănuiți că anul trecut, în luna mai, au intrat noaptea în sediul Poștei din Timișoara și au încărcat saci plini cu bani într-un vehicul – în total zece milioane de lei.

Au încercat apoi să dispară. La scurt timp, polițiștii au oprit în trafic duba și au descoperit în interior sacii cu bani. Șoferul a fost arestat de polițiști încă din noaptea jafului.