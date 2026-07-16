Însă urmele de răni de pe fața ei și faptul că anunțurile făcute atunci în piață nu au ajuns la părinți au alimentat numeroase speculații în mediul online despre cum a dispărut, de fapt, potrivit South China Morning Post.

Zhong Fenglin, în vârstă de 37 de ani, locuia în apropierea unei piețe din Nanning, regiunea Guangxi, unde părinții ei vindeau ghimbir și usturoi.

În 1991, tatăl său a luat-o pe fetița de doi ani la taraba unde lucra. Pentru că nu o putea supraveghea în timp ce muncea, i-a dat bani să își cumpere ceva de mâncare. Copila s-a rătăcit printre oameni, a traversat strada și a ajuns într-o altă piață, unde i s-a pierdut urma.

O vânzătoare de haine a găsit-o plângând și a decis să o ajute. Femeia își amintește că micuța avea zgârieturi și o cicatrice pe față. După ce și-a lăsat datele de contact la administrația pieței, vânzătoarea le-a cerut angajaților să facă anunțuri prin sistemul de sonorizare al pieței pentru ca familia copilului să fie găsită, însă nimeni nu s-a prezentat.

Primele relatări din presa locală susțineau că femeia a dus-o acasă, la doar o stradă distanță de locuința părinților biologici. Ulterior, publicația Hongxing News a verificat informațiile și a arătat că, neputând găsi familia în piața din apropiere, femeia a dus copilul într-un alt oraș, unde a crescut-o sub un alt nume.

A fost crescută de o familie adoptivă, fără să știe cine sunt părinții ei biologici

Zhong a crescut înconjurată de dragostea părinților adoptivi și a fratelui mai mare. Astăzi este căsătorită și are o fiică în vârstă de opt ani. Între timp, părinții biologici au căutat-o zeci de ani. Sora ei mai mică i-a înregistrat datele pe o platformă, care ajută copiii dispăruți să își regăsească familiile.

Tatăl femeii a murit în 2024, fără să își vadă fiica. Potrivit apropiaților, în ultimele sale zile de viață și-a întrebat fiica mai mică: „Ți-ai găsit sora?”. Rănile pe care Zhong le avea atunci când a fost găsită au făcut-o să creadă, de-a lungul anilor, că fusese abandonată, deși cauza acestora nu a fost niciodată făcută publică. La un moment dat era gata să renunțe la căutări, însă voluntarii au încurajat-o să își facă publică povestea.

Un test ADN a confirmat identitatea după 35 de ani

Pe 12 aprilie, Zhong s-a înregistrat pe platforma Baby Come Home, iar la scurt timp a fost contactată. O femeie a observat asemănarea izbitoare dintre Zhong și sora pe care familia sa o căuta de zeci de ani. Un test ADN a confirmat ulterior că sunt rude.

Pe 7 iulie, Zhong s-a întors în orașul natal, Yulin, pentru întâlnirea cu mama sa biologică. Ținând un buchet de flori în mână, femeia și-a îmbrățișat mama și i-a spus printre lacrimi: „Credeam că nu te voi mai vedea niciodată în această viață.” Zhong a declarat că își dorește să petreacă timp alături de familia biologică și să îi viziteze regulat.

Povestea revederii a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale din China.

„Au fost despărțiți de o singură stradă și totuși nu s-au găsit niciodată. Este sfâșietor”, a scris un internaut.

„Niciun tată responsabil nu și-ar trimite singur copilul de doi ani să își cumpere mâncare. Dacă a dispărut atât de aproape de casă, de ce nu a răspuns nimeni la anunțurile din piață? Chiar s-a rătăcit sau tatăl a abandonat-o și apoi a regretat?”, s-a întrebat o altă persoană.

Un al treilea comentariu a fost mai optimist: „Indiferent ce s-a întâmplat, a fost crescută de o familie iubitoare, iar acum și-a regăsit mama biologică. Poate începe un nou capitol al vieții sale.”