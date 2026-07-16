Ulterior, nu a mai procurat autoturismul şi nici nu i-a restituit clientului avansul plătit.

Potrivit informaţiilor transmise joi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, maşina pentru care a existat o înţelegere verbală între cei doi bărbaţi valora aproximativ 50.000 de euro, scrie Agerpres.

"Ieri, 15 iulie, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Bistriţa, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară pentru documentarea şi administrarea probelor într-un dosar penal de înşelăciune. Din investigaţiile efectuate până în prezent a reieşit faptul că, în cursul anului 2024, în baza unei înţelegeri verbale, un bărbat de 47 de ani din Uriu i-ar fi promis unui bărbat din Bistriţa că poate intermedia achiziţia din Germania a unui autoturism în valoare de aproximativ 50.000 de euro. Astfel, în cursul lunii august 2024, bărbatul din Bistriţa i-ar fi transferat bărbatului de 47 de ani, în mai multe tranşe, prin intermediul unui cont ce aparţine mamei lui, suma de 110.000 de lei, cu titlu de avans. Ulterior, invocând diverse motive şi proceduri, bărbatul de 47 de ani nu ar mai fi procurat autoturismul şi, la solicitările repetate ale bărbatului din Bistriţa de a restitui sumele remise, acesta ar fi refuzat", a informat IPJ Bistriţa-Năsăud.

La percheziţiile domiciliare efectuate de către poliţişti, au fost descoperite şi ridicate telefoane mobile şi documente cu valoare probatorie.

În urma audierilor, bărbatul de 47 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune.

Cercetările în acest caz continuă, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.