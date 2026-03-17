Procurorii au declarat că Kouri Richins a pus de cinci ori doza letală de opioid sintetic într-un cocktail pe care soțul ei, Eric Richins, l-a băut în martie 2022.

De ce l-ar fi ucis

Procurorii au precizat că ea avea datorii de 4,5 milioane de dolari și credea greșit că, odată ce soțul ei ar muri, va moșteni averea lui, estimată la peste 4 milioane de dolari. De asemenea, susțineau că planifica un viitor alături de alt bărbat cu care avea o relație pe ascuns, scrie The Guardian.

„Voia să-l părăsească pe Eric Richins, dar nu voia să renunțe la banii lui”, a declarat Brad Bloodworth, procuror în județul Summit County. Richins a privit în podea și a respirat adânc în timp ce judecătorul a citit verdictul.

Juriul a deliberat puțin sub trei ore. La final, membrii familiilor ambelor părți au părăsit sala de judecată îmbrățișați și plângând.

Richins a fost condamnată și pentru alte infracțiuni, inclusiv tentativă de crimă, într-un caz în care autoritățile susțin că a încercat să-și otrăvească soțul săptămâni mai devreme, de Ziua Îndrăgostiților, cu un sandviș cu fentanyl care l-a făcut să leșine. Juriul a găsit-o vinovată și de fals și de solicitarea frauduloasă a unor beneficii de asigurare după moartea lui Eric.

Sentința este programată pentru 13 mai, ziua în care soțul ei ar fi împlinit 44 de ani. Doar acuzația de crimă agravată prevede o pedeapsă de 25 de ani până la închisoare pe viață.

„Sincer, simțim cu toții că suntem în șoc”, a spus Amy Richins, sora lui Eric. Ea a adăugat că familia se poate concentra acum pe comemorarea fratelui și pe susținerea fiilor lui. „Am obținut justiție pentru fratele meu.”

Procesul de cinci săptămâni programat s-a încheiat mai devreme săptămâna trecută, când Kouri Richins și-a renunțat la dreptul de a depune mărturie, iar echipa ei juridică și-a încheiat brusc cazul fără a chema martori. Avocații lui Richins au spus că erau încrezători că procurorii nu au prezentat suficiente dovezi pentru a o condamna pentru crimă.

Procurorii au declarat că Richins, agent imobiliar specializat în renovarea și revânzarea de locuințe, era adânc în datorii. Ea deschisese mai multe polițe de viață pe numele soțului ei, fără știrea acestuia, cu beneficii totale de aproximativ 2 milioane de dolari, susțin procurorii.

Ei au prezentat juriului mesaje text între Richins și Robert Josh Grossman, bărbatul cu care ar fi avut aventura, în care își imagina că-și părăsește soțul, câștigă milioane în urma divorțului și se căsătorește cu Grossman.

Istoricul de căutări de pe telefonul lui Richins includea: „care este doza letală de fentanyl”, „închisori de lux pentru bogați în America” și „dacă cineva este otrăvit, cum se notează pe certificatul de deces”, a declarat un analist criminalistic digital.

Bloodworth a redat juriului o înregistrare a apelului 911 făcut de Richins în noaptea morții soțului ei. „Nu este «sunetul unei soții devenind văduvă». Este sunetul unei soții devenind păianjen negru (black widow)”, a spus el, citând declarația de deschidere a apărării.