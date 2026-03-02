Partenera lui, o femeie din Republica Moldova, a dispărut chiar în seara în care se presupune că ar fi avut loc crima. Suspecta a plecat din România cu trenul și nu s-a mai întors, spun anchetatorii. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Bărbatul de 53 de ani a fost la serviciu ultima dată pe 12 februarie. Tot de atunci nu a mai răspuns la telefon. După două săptămâni, un coleg de muncă și un vecin, ambii din comună Bosia, județul Iași, au mers la el acasă. L-au găsit în locuință, fară suflare.

Reporter: Cum l-ați găsit în casă?

Constantin Harton, vecin: „Înjunghiat și întins pe spate. Jos era, în piept era înjunghiat. A venit poliția, procuratura, au stat până seara târziu, până au terminat, au pus sigiliu pe ușă, tot.”

Vecină: „Când s-au dus, au deschis ușa și l-au găsit mort, jos, era cu sânge pe el. Nu se vedea de două săptămâni mișcare, nimic. Noi credeam că e plecat la moldoveni, sau se mai ducea cu serviciul în deplasare.”

Victima avea o relaţie de șase ani cu o femeie din Republica Moldova. Iar vecinii au crezut că este plecat acolo cu ea.

Reporter: Și femeia unde e?

Constantin Harton, vecin: „A fugit, aia cred că l-a omorât. A luat bani, i-a luat și telefonul, și banii și a plecat”.

Reporter: Pe femeie ați mai văzut-o de atunci pe aici?

Constantin Harton, vecin: „Nu, o caută poliţia.”

Vecină: „E singura suspectă, că altcineva nu are cine”.

Reporter: Se mai certau?

Vecină: „Era boala veche. Ea, cel puţin, era foarte agresivă”.

Vecin: „Nu s-a certat cu nimeni, nu a avut treabă cu nimeni în satul ăsta. Rămâi un pic blocat când auzi cazuri din astea”.

Potrivit procurorilor, femeia ar fi părăsit România în noaptea de 13 februarie, cu trenul. Verificările făcute de Poliţia de Frontieră arată că este principala suspectă în acest caz.

Iulian Marcu, primar comuna Ungheni: „Ea a părăsit România cu un tren la 12 noaptea, în ziua de 13 februarie. S-a identificat tot traseul care l-a făcut, când a ajuns în gară la Ungheni, a urcat din gara Ungheni și a plecat în Moldova și de atunci, din verificările celor de la Vamă și a Poliției de Frontieră, nu mai are intrări în România. Ea nici nu avea domiciliu în comună.”

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași fac cercetări pentru omor. Femeia este căutată pentru a fi audiată.