Arturo Calzada-Becerril, în vârstă de 40 de ani, și Erendira Amoles, de 41 de ani, au fost arestați după ce un angajat care efectua lucrări de întreținere a descoperit-o pe femeie într-un apartament din orașul Fargo, marți, 3 noiembrie, potrivit unui comunicat al Departamentului de Poliție din Fargo, relatează People.

Autoritățile susțin că femeia ar fi fost ținută captivă o perioadă îndelungată.

Cum a fost găsită

Ancheta a început după ce angajatul, care efectua lucrări de întreținere de rutină, ar fi auzit strigătele femeii după ajutor. Acesta a intrat în locuință și a găsit-o legată cu un lanț de pat, în timp ce o cameră video era îndreptată spre ea, potrivit documentelor judiciare citate de publicația Valley News Live. Ferestrele apartamentului erau acoperite cu folie de aluminiu.

Un polițist a consemnat în documente că femeia avea „un lacăt prins în jurul gleznei drepte, iar celălalt capăt al lanțului era fixat de pat”, relatează publicația.

Femeia le-ar fi spus polițiștilor că fostul ei soț, Calzada-Becerril, a adus-o din Mexic și a ținut-o captivă în apartament timp de doi ani. Potrivit declarațiilor sale, bărbatul îi permitea inițial să iasă din dormitor din când în când, însă ulterior a încetat să o mai lase să plece.

Calzada-Becerril îi aducea mâncare de două ori pe zi și o obliga să folosească o găleată aflată în dormitor pentru a-și face nevoile, a notat polițistul în raport. Femeia le-a mai spus anchetatorilor că atât Calzada-Becerril, cât și Amoles ar fi bătut-o și agresat-o sexual, potrivit Valley News Live. Polițiștii au observat vânătăi pe corpul și pe fața acesteia.

După ce femeia a fost transportată la spital, Amoles a ajuns la apartament împreună cu copilul său în vârstă de opt ani, au transmis polițiștii.

Amoles le-ar fi spus anchetatorilor că o încuiase pe femeie în apartament mai devreme în acea zi, înainte de a merge să își ia copilul, pentru a o împiedica să fugă.

Calzada-Becerril și Amoles le-au declarat polițiștilor că femeia i-ar fi agresat și că, la un moment dat, ar fi venit spre ei cu un cuțit.

Potrivit documentelor judiciare disponibile online, Calzada-Becerril a fost pus sub acuzare pentru violență domestică soldată cu vătămare corporală, iar Amoles, pentru agresiune simplă. Ambii au pledat nevinovați în fața acuzațiilor.

În dosarele celor doi figurează și acuzații de răpire a unui adult, în scopul terorizării victimei, însă nu există informații privind pledoariile lor în aceste cazuri.

Documentele judiciare indică data de 3 noiembrie 2024 pentru presupusa faptă de răpire, deși acuzațiile sunt incluse în aceleași dosare. Anterior, poliția a anunțat că cei doi sunt acuzați de lipsire ilegală de libertate a unei victime adulte, infracțiune prevăzută de același articol de lege ca și acuzația de răpire, dar într-o altă secțiune.

Biroul procurorului nu a putut oferi clarificări cu privire la data menționată în dosarele celor doi pentru acuzațiile de răpire.