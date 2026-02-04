Femeia, cunoscută sub numele de Wang, a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care și-a cerut scuze vecinilor ei, potrivit South China Morning Post.

„Am făcut un duș aseară și am uitat să închid robinetul boilerului solar de acasă. Apa a curs din rezervor timp de nouă ore”, a spus ea în clip. „Patinoarul pe care l-ați văzut în această dimineață a fost făcut de mine. Îmi pare rău. Am făcut această greșeală”, a adăugat Wang.

Rezervorul boilerului se află pe acoperișul clădirii. După ce Wang a uitat să închidă robinetul, apa a continuat să curgă în rezervor, până când a început să se reverse. Un alt videoclip publicat de ea arată apa care se scurge din rezervor, curge pe peretele clădirii și se răspândește pe drumul din fața imobilului.

Gerul a transformat apa într-un strat gros de gheață

Temperatura nocturnă din Lanzhou a coborât până la minus opt grade Celsius la mijlocul lunii ianuarie, ceea ce a dus la înghețarea rapidă a apei.

Drumul acoperit de gheață a fost descoperit pentru prima dată de tatăl lui Wang, care are obiceiul să se trezească devreme în fiecare dimineață pentru a face exerciții fizice. „În jurul orei 6 dimineața, tatăl meu a observat că drumul era complet înghețat, iar apa încă se scurgea pe carosabil. Inițial, a crezut că provine din locuința altcuiva. La scurt timp și-a dat seama că venea din casa noastră”, a declarat Wang pentru presă.

Familia a intervenit imediat

Tatăl a sunat-o imediat pe Wang și i-a cerut să iasă afară pentru a îndepărta gheața împreună cu el. Mama lui Wang a cumpărat toată sarea din magazinele alimentare din apropiere. „Sarea s-a epuizat din cauza noastră. Așa că, dacă nu ați putut cumpăra sare în această dimineață, aș vrea să-mi cer scuze. Tatăl meu m-a certat foarte aspru, pentru că i-a fost rușine de comportamentul meu”, a spus Wang.

Reacții pe rețelele sociale

Unii angajați ai administrației imobilului au intervenit, de asemenea, pentru a ajuta la curățarea gheții de pe drum. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Povestea a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale din China continentală.

„Și-a recunoscut greșeala, iar familia ei a gestionat situația rapid. Cred că locuitorii ar trebui să o ierte”, a scris un utilizator.