„În 2025, Ministerul de Interne a exclus 54 de firme care au candidat pentru lucrări, din cauza legăturilor presupuse cu organizații criminale. Sunt cifre destul de importante”, a explicat Paolo Valenti, specialist în mafia italiană, pentru Ouest-France.

Firme excluse și suspiciuni de legături mafiote

Pentru a ilustra aceste afirmații, poliția din Cortina d'Ampezzo a publicat, la începutul lunii octombrie, un comunicat în care a anunțat că a arestat trei persoane „suspectate în mod serios, în diferite grade și de complicitate, de extorcare agravată prin metode mafiote”, în cadrul unei operațiuni de amploare desfășurate în colaborare cu Agenția antimafia italiană. Printre cei arestați se află doi frați, cunoscuți ca fiind ultras ai lui Lazio și apropiați ai membrilor crimei organizate romane.

Tentative de control și presiuni asupra mediului local

Ei sunt suspectați că au încercat să preia controlul traficului de droguri în Cortina d'Ampezzo prin intimidare și violență, apoi să exercite presiuni asupra cluburilor de noapte din oraș, înainte de a încerca să se amestece, prin corupție, în anumite contracte legate de Jocurile Olimpice din 2026. „Aici suntem în Cortina, aici noi comandăm”, au declarat ei, de exemplu, în cadrul unei licitații, potrivit televiziunii elvețiene RTS.

„De zeci de ani, mafiile tradiționale se instalează în nordul Italiei, încercând să se infiltreze în economia legală și să intercepteze fondurile publice”, a afirmat Paolo Valenti pe această temă.

Mafia, mai discretă, dar la fel de influentă

Cu alte cuvinte, aceste organizații sunt mai puțin violente decât ar putea sugera filmele, dar la fel de influente. RTS raportează, de altfel, că firmele legate de ’Ndrangheta, mafia calabreză, se numără printre cele cincizeci de societăți excluse din licitații.

Inițiative pentru transparență și limitele lor

Însă, conștientă de problemă, Italia încearcă să reacționeze. Pe lângă autoritățile care se ocupă cu seriozitate de această chestiune, asociațiile și grupurile de cetățeni contribuie la progresul lucrurilor. Este cazul organizației Libera, care a creat programul Open Olympics 26, al cărui scop este asigurarea transparenței procedurilor de atribuire a contractelor publice legate de Jocurile Olimpice italiene. Datorită acestei inițiative, organizatorii actualizează periodic un document public cu toate tranzacțiile financiare.

„Riscul de infiltrare criminală există peste tot, nu doar în Italia. Dar aici, în Italia, dispunem de instrumente care ne permit să o detectăm atunci când apare”, a afirmat Leonardo Ferrante, membru al consiliului național al Libera, într-o declarație acordată ziarului The Guardian.

Cu toate acestea, există în continuare o lacună în ceea ce privește subcontractarea și întreprinderile private. „Fondazione Milano Cortina este un adevărat abis al transparenței”, a avertizat, de exemplu, Libera. „Este o problemă tipic italiană. Am constatat acest lucru și în cazul altor mega-evenimente, cum ar fi Expoziția Universală de la Milano, de acum zece ani”, a spus Elisa Orlando, un alt membru al colectivului.

În 2014, organizarea Expoziției Universale din 2015 a fost marcată de arestări legate de licitații trucate. Scandalul a permis o mai mare transparență în privința acestor subiecte în Italia.

Peste zece ani mai târziu, Libera speră că inițiativele anticorupție pentru Milano-Cortina 2026 vor fi perpetuate la toate Jocurile Olimpice din întreaga lume. „Vrem să construim o moștenire civică internațională și să creăm o mișcare internațională pentru transparența Jocurilor Olimpice”, a concluzionat Leonardo Ferrante.