Compania germană explică faptul că SUA se confruntă cu o creştere fără precedent a cererii de electricitate, pe fondul expansiunii rapide a centrelor de date, infrastructurii pentru inteligenţa artificială şi electrificării moderne a industriei, relatează agenţia DPA.

Programul de investiţii va include:

Extinderi ale facilităţilor existente pentru creşterea producţiei de transformatoare și servicii;

Strategii pentru intensificarea producţiei de turbine mari pe gaz;

Construirea unei noi fabrici în Mississippi pentru componente esenţiale ale reţelei electrice.

„Administrația Trump a făcut o prioritate din securitatea energetică, dintr-o rețea fiabilă și rezilientă și din creșterea locurilor de muncă în industria americană. Aceasta a accelerat cererea de energie, ceea ce susține noile investiții în întregul sector energetic”, a declarat directorul general Christian Bruch.

