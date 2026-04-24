Președintele american nu a prezentat, însă, nicio dată limită până la care Iranul ar trebui să dea un răspuns la proiectul de pace al americanilor. Anunțul prelungirii armistițiului dintre Israel și Liban a fost făcut de Donald Trump, joi, la finalul negocierilor.

Donald Trump: ”Aceasta este o întâlnire, îndrăznesc să spun, istorică. Aceste două țări se supără una pe cealaltă de multi ani și până acum nu s-a întâmplat mare lucru, deși se plac una pe alta, după cum am aflat astăzi. Libanul și Israelul se plac.”

Însă armistițiul anunțat cu mare fast pare extrem de fragil. Vineri dimineață, armata Israelului și gruparea Hezbollah din Liban s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului. În schimb, oficiali ai guvernului de Beirut spun că Libanul este dispus să ia "măsuri" pentru a dezarma gruparea teroristă Hezbollah, susținută de Iran, doar că acest lucru necesita retragerea forțelor israeliene din țară.

Între timp, Donald Trump spune că nu se mai grăbește să încheie conflictul cu Iranul.

Donald Trump, președintele SUA: ”Am scos Iranul din joc din punct de vedere militar, în primele patru săptămâni. Iar dacă nu vor un acord, îi voi termina tot militar. Nu vreau să mă grăbesc, vreau să o iau încet, avem destul timp și vreau să obțin un acord foarte bun, prin care națiunea noastră și lumea să fie protejate de nebuni cu arme nucleare.”

Ba chiar chiar s-a supărat pe insistențele reporterilor de la Casa Albă care cereau detalii.

Cea mai mare problemă în încheierea unei înțelegeri cu Iranul, pare să fie, potrivit lui Trump, că nu se știe cine dictează la Teheran.

Donald Trump, președintele SUA: ”Au conducători, dar se ceartă între ei ca pisicile și câinii. Am discutat cu ei, dar nici măcar nu știu cine conduce țara. E un haos.”

Pe de altă parte, zeci de avioane americane de alimentare și transportoare au ajuns în Israel, în ultimele zile. Iar israelienii spun că sunt gata să reia lupta împotriva Iranului.Israel Katz, ministrul israelian al apărării: ”Țintele sunt marcate. Așteptăm undă verde din partea Statelor Unite, în primul rând pentru a finaliza eliminarea dinastiei Khamenei. Pe de altă parte, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că 49 de state vor contribui la reluarea traficului în strâmtoarea Ormuz, după ce războiul se va încheia.”

Emmanuel Macron, președintele Franței: ”Redeschiderea strâmtorii Ormuz trebuie să se facă în bune condiții și nu prin blocade țintite sau prin alte mijloace. De fapt, chiar în acest moment, planificarea militară și tactică este în curs pentru a implementa cu precizie planul pe care l-am decis.”

În acest timp, sute de nave cu aproximativ 20.000 de marinari sunt blocate de mai bine de o lună în strâmtoarea Ormuz.