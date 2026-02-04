O femeie a înghițit o lingură de 17 cm în timp ce mânca iaurt și a ținut secret incidentul. „Fie înghițeam, fie mă sufocam”

O femeie a înghițit accidental o lingură de 17 cm lungime după ce câinele ei a sărit în poala ei în timp ce mânca iaurt. Reymy Amelinckx a spus că a trebuit să aleagă între „a se îneca sau a înghiți lingura”, simțind cum tacâmul aluneca.

Femeia, în vârstă de 28 de ani, a povestit că stătea pe canapea și mânca iaurtul, când energicul ei câine din rasa Vizsla Maghiar, pe nume Marley, a sărit brusc pe ea. „Am băgat lingura în gură ca să am mâinile libere să răspund la un mesaj”, a spus Reymy, originară din Rumst, Belgia. „Chiar atunci, Marley a decis să sară pe mine. M-am speriat atât de tare încât mi-am smucit capul pe spate și, înainte să-mi dau seama, lingura era blocată în gât. M-am ridicat în picioare și am început să intru în panică”, potrivit The Mirror.

Prea rușine să spună ce a pățit

Inițial, Reymy, care lucrează ca reprezentant medical, a încercat să scoată lingura cu mâna. „Dar totul s-a petrecut atât de repede, încât era ori să o înghit, ori să mă sufoc”, a spus ea. Când iubitul ei s-a întors de la serviciu, a mărturisit că i-a fost prea rușine să-i spună ce se întâmplase, așa că „s-a prefăcut că nu este nimic în neregulă”.

„Nu mă simțeam deloc rău – așa că nu am spus nimic imediat. Abia după cină mi-am dat seama că situația era, de fapt, foarte serioasă. Pe internet, peste tot scria același lucru: mergi imediat la camera de urgență. Abia atunci mi-am dat seama cât de periculos putea fi”, a mai povestit ea.

Medicii i-au spus că lingura era prea mare pentru a fi eliminată natural, așa că a trebuit să meargă acasă și să aștepte programarea pentru o gastroscopie.„Noaptea aceea a fost dificilă. Simțeam lingura mișcându-se, uneori chiar între coaste. A fost cu adevărat terifiant. Mă simțeam balonată, aveam greață și nu puteam mânca fără să am o senzație ciudată. Dormitul era dificil, pentru că orice poziție îmi amintea de lingura din stomac”, a mai povestit Reymy

Tacâmul a fost scos două zile mai târziu, sub anestezie locală. „Sunt atât de recunoscătoare că lingura a fost scoasă prin gastroscopie și că nu a fost nevoie să-mi taie chirurgical stomacul”.

La câteva ore după intervenție, pacienta a fost lăsată să plece acasă.

Sursa: StirilePROTV

