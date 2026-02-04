„Trenul era supraaglomerat”, spune ea. Femeia din Viena deține un abonament de transport valabil la nivel național, are un grad de dizabilitate de 50% și suferă de atacuri de panică în spații aglomerate, potrivit Heute.

„Două minute la clasa întâi”

„Totul s-a declanșat brusc”, a povestit femeia de 58 de ani. „Inima a început să-mi bată foarte tare și mi s-a făcut greață imediat ce am urcat în tren. Nu am găsit niciun loc liber și situația s-a agravat.” La scurt timp, Renate G. a suferit un atac de panică. Pentru a se calma pentru câteva momente, s-a așezat într-un loc liber dintr-un compartiment de clasa întâi. „A fost vorba de cel mult două minute”, a explicat ea.

Dispută cu controlorul de tren

Chiar în acel moment, a apărut un controlor. Acesta i-a scanat abonamentul, iar între cei doi a izbucnit o dispută. „M-a trimis la clasa a doua. Am încercat să îi explic că tocmai avusesem un atac de panică și aveam nevoie de câteva clipe pentru a mă liniști.”

Amendă de 130 de euro

După aceea, femeia s-a întors la clasa a doua. Pentru ea, incidentul părea încheiat, însă câteva săptămâni mai târziu a avut parte de o surpriză neplăcută în cutia poștală. „Trebuia să plătesc o amendă de 130 de euro.” Trei săptămâni mai târziu, a primit o somație de la o firmă de recuperare a creanțelor, în valoare de 70 de euro. Femeia din Viena a fost șocată și a depus o plângere la serviciul clienți al ÖBB.

Renate G. se consideră tratată nedrept și refuză să plătească amenda. „Nu am făcut nimic greșit și, prin urmare, solicit anularea somației”, a scris ea către serviciul clienți al ÖBB.

„Nu există mențiuni despre o urgență medicală”

Căile Ferate Federale Austriece (ÖBB) regretă incidentul, dar susțin că penalizarea aplicată a fost justificată, au declarat reprezentanții companiei într-un răspuns pentru ziarul Heute.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ÖBB, Christopher Seif, documentele indică faptul că a existat o dispută între femeie și controlorul de tren. Ulterior, controlorul a aplicat o amendă „pentru comportament necooperant și încălcarea regulilor”.

„Nu exista nicio mențiune privind o urgență medicală, cum ar fi un atac de panică, în niciunul dintre documente. În caz contrar, ar fi fost solicitat ajutor”, a explicat Seif.

Penalizarea rămâne valabilă

„Amabilitatea și interacțiunea respectuoasă sunt foarte importante pentru noi.” În acest caz, nu este luat în considerare niciun compromis, iar creanța, inclusiv costurile aferente, rămâne în vigoare.