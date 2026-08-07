Heather Duncan, în vârstă de 36 de ani, a făcut descoperirea când se pregătea să intre în baie, scrie publicația The Northern Echo.

Femeia, care se teme de păianjeni, obișnuia să țină cada astupată pentru a evita ca insectele sau alte vietăți să ajungă în interior. Nu și-a imaginat însă că prin scurgere ar putea pătrunde chiar un șarpe regal negru mexican, o specie de reptilă constrictoare neveninoasă.

„Am crezut că este doar un elastic negru de păr, dar apoi am văzut că are ochi și că se uita la mine. Am intrat imediat în panică, m-am speriat foarte tare și am știut că trebuie să îl pun într-o cutie. Era foarte isteț și încerca să ridice capacul cutiei”, a povestit Heather.

Reptila evadase din locuința unui vecin

După ce a cerut ajutorul specialiștilor în reptile de la Richmond Exotics, Heather a aflat că șarpele era, cel mai probabil, un animal de companie care scăpase din locuința proprietarului.

La scurt timp, un vecin a contactat-o și i-a spus că șarpele său regal negru mexican, pe nume Voodoo, dispăruse încă din luna mai. Descrierea și semnele distinctive ale reptilei au ajutat la confirmarea că era vorba despre același animal.

Heather, mamă a unei adolescente de 17 ani și a doi băieți de nouă și trei ani, a încercat să îl țină pe cel mic departe de reptilă, după ce acesta a confundat șarpele cu altceva.

„Voia să se joace cu el. Cu o zi înainte găsisem omizi în grădină și cred că a crezut că acesta era doar o omidă foarte mare”, a spus femeia.

Heather a spus că teama i-a dispărut după ce a aflat că reptila nu era un șarpe sălbatic, ci un animal crescut în captivitate.

„A fost o mare ușurare să aflu că era animalul de companie al cuiva. Nu știam că există șerpi sălbatici în Marea Britanie, iar ideea că ar fi putut proveni din natură m-a speriat foarte tare. Nu este ceva ce te aștepți să vezi, nu-i așa?”, a spus ea.