Femeia se plimba cu bicicleta pe un drum de țară, la aproximativ 33 km nord-vest de Byron Bay, când a călcat peste un șarpe brun lung de 2 metri, miercuri, arată news.com.au.

Serviciul de Ambulanță din New South Wales a sosit la fața locului și a transportat femeia la Spitalul Tweed Valley.

Un ONG de mediu a sunat-o pe salvatoarea de șerpi veninoși Sarah Mailey pentru a ajuta la îndepărtarea unuia dintre cei mai veninoși șerpi din lume de pe bicicletă.

Cum s-a produs accidentul

Experta s-a întâlnit cu poliția, care a escortat-o până la bicicletă, unde a văzut șarpele rănit încurcat în lanț.

„Cred că [femeia] a călcat peste șarpe, iar șarpele, în momentul în care a fost lovit, s-a aruncat într-o parte, s-a prins în lanț și a mușcat-o”, a explicat ea.

Polițiștii și trecătorii au asistat-o pe salvatoarea de șerpi pentru a putea descurca șarpele extrem de veninos din lanțul bicicletei.

„Odată ce m-au putut ajuta să îl descurc, a trebuit să captez șarpele, să îl pun într-un sac, să îl iau și, din păcate, să îi aplic eutanasia din cauza gravității rănilor”, a spus ea.

„Nu a fost dificil, ci mai degrabă periculos, pentru că a trebuit să-i imobilizez capul; nu puteam să descurc șarpele. Dacă nu erau trecătorii și polițiștiii, care au fost suficient de curajoși să mă ajute, ar fi trebuit să țin șarpele și să aștept pe altcineva să vină să mă ajute” a povestit experta.

Șarpele a fost eutananasiat

Doamna Mailey a spus că, deși șerpii nu prea sunt prezenți în timpul iernii, nu este neobișnuit ca ei să se deplaseze. Își găsesc un loc unde să petreacă iarna în aprilie și mai, apoi rămân acolo, cu excepția cazului în care se încălzește în timpul iernii.

„Dacă se încălzește suficient, asta le dă un fals sentiment de siguranță că afară este cald, așa că ies. Ar putea sta afară o jumătate de oră și ar putea merge câțiva metri, încercând să își regleze temperatura. Odată ce își dau seama că nu obțin căldura de care au nevoie, se întorc direct în locul ales și rămân acolo până în august-septembrie.”

Ea a spus că, din păcate, în acest accident, șarpele a fost călcat accidental și probabil stătea aproape de marginea potecii.

„Se ghemuiesc și nu mișcă un mușchi; de la distanță, ar putea fi cu siguranță confundat cu un copac, o creangă, o frunză sau chiar cu o umbră”, a spus ea.

Salvatoarea de șerpi a sfătuit oamenii care merg pe trasee sau în drumeții să ia cu ei un bandaj de compresie și să știe regulile primului ajutor în caz de mușcătură de șarpe, în cazul în care ei sau altcineva sunt mușcați.

„Șerpii bruni de est sunt cu siguranță printre șerpii care provoacă cele mai multe mușcături, dar nu cred că sunt o specie agresivă; cred doar că sunt defensivi atunci când se simt amenințați”, a conchis ea.