Bărbatul, în vârstă de 57 de ani, a cărui identitate nu a fost făcută publică, participa la un spectacol cu îmblânzitori de șerpi împreună cu familia sa, când a fost mușcat de animal, la începutul acestei luni, potrivit poliției germane, care nu a precizat data exactă a incidentului, potrivit CNN.

Vacanță transformată în tragedie

Familia, formată din trei persoane și originară din regiunea Unterallgäu din Germania, era cazată într-un resort din Hurghada, pe coasta Mării Roșii, în Egipt, a confirmat luni poliția bavareză într-un comunicat de presă.

În timpul șederii, aceștia au asistat la spectacol, care făcea parte din programul de divertisment al hotelului. Show-ul implica doi șerpi, despre care se crede că erau cobre, pe care „îmblânzitorul” îi așeza în jurul gâtului unor persoane din public, au precizat autoritățile.

Cum s-a produs incidentul fatal

Incidentul mortal ar fi avut loc în momentul în care unul dintre șerpi a reușit să intre în hainele turistului, potrivit poliției.

„Unul dintre șerpi s-a strecurat în pantalonii unui bărbat de 57 de ani, rezultând o mușcătură la nivelul piciorului”, se arată în comunicat. „Ulterior, acesta a prezentat simptome clare de otrăvire și a necesitat resuscitare.”

Bărbatul a fost transportat la un spital din apropiere, unde a murit ulterior.

Anchetă în desfășurare

Autoritățile au deschis o anchetă privind circumstanțele morții, desfășurată de Inspectoratul de Poliție Criminală din Memmingen, iar rezultatele unei expertize toxicologice sunt așteptate.

Potrivit World Health Organization, între 81.000 și 138.000 de oameni mor anual la nivel global din cauza mușcăturilor de șarpe, iar de aproximativ trei ori mai multe cazuri duc la amputări sau dizabilități permanente.