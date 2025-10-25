Cazul care a șocat Franța. În premieră, o femeie, condamnată la închisoare pe viață, pentru violarea și uciderea unui copil

În Franța a ajuns la final procesul unei femei care a provocat valuri de șoc în această țară și care a reaprins o dezbatere aprinsă cu privire la politicile de imigrare ale Franței.

Dahbia Benkired a fost condamnată la închisoare pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată, pentru violarea, torturarea și uciderea Lolei Daviet, în vârstă de 12 ani, în 2022.

Este pentru prima dată când o astfel de sentință a fost pronunțată împotriva unei femei în Franța.

Vineri, un tribunal din Paris a pronunțat pedeapsa maximă împotriva femeii în vârstă de 27 de ani, pentru violarea, torturarea și uciderea Lolei, al cărei cadavru a fost găsit într-un cufăr de plastic în fața casei sale din nord-estul Parisului.

Mama și fratele Lolei s-au îmbrățișat și au izbucnit în lacrimi când a fost citit verdictul, notează Euronews. Tatăl Lolei a murit în 2024, după moartea fiicei sale.

AFP

Pe parcursul procesului, Dahbia Benkired a rămas în mare parte impasibilă și nu a arătat nicio reacție în timpul citirii verdictului.

Crima a îngrozit Franța și a stârnit dezbateri politice după ce s-a aflat că Benkired, născut în Algeria, era fără acte și primise ordinul de a părăsi țara cu două luni înainte de crimă.

Un caz care a șocat Franța

Corpul Lolei a fost găsit într-un cufăr de plastic pe o stradă din Paris, în apropierea casei sale.

Fetița de 12 ani se întorsese de la școală pe 14 octombrie 2022 în clădirea din nord-estul capitalei franceze, unde părinții ei lucrau ca portari.

Imaginile de supraveghere au arătat că Benkired, care era fără adăpost și șomeră, dar locuia în apartamentul surorii sale din aceeași clădire, s-a întâlnit cu copilul puțin după ora 15:00.

Când Lola nu s-a întors acasă, părinții ei au dat alarma. O oră și jumătate mai târziu, Benkired a fost văzută din nou pe camerele de supraveghere în holul clădirii, înconjurată de valize, inclusiv de cufărul mare în care avea să fie găsit mai târziu cadavrul fetei.

Benkrired a fost arestată la scurt timp după aceea și, în urma mai multor evaluări psihiatrice, a fost considerată aptă să fie judecată. Ea este deținută în închisoarea Fresnes, la sud de Paris, de trei ani.

”Mi-e indiferent”

Vineri, la tribunalul din Paris, după o pledoarie finală de o oră, procurorul general a solicitat o pedeapsă cu închisoarea pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată. De la introducerea acestei pedepse în 1994, au fost pronunțate doar câteva sentințe de acest fel.

Pedeapsa, denumită uneori „închisoare pe viață reală”, înseamnă că nu există posibilitatea eliberării anticipate sau a reducerii duratei pedepsei.

Cu toate acestea, legislația franceză permite o revizuire după 30 de ani, la cererea persoanei condamnate. Un complet special format din cinci judecători ai Curții de Casație, cea mai înaltă instanță din țară, poate autoriza eliberarea, dar numai dacă aceasta nu reprezintă o amenințare gravă la adresa ordinii publice și după consultarea familiilor victimelor.

Experții au declarat joi în fața instanței că Benkired este responsabilă penal pentru faptele sale. Ei nu au găsit niciun semn de boală mintală sau de afectare a capacității de judecată, descriind-o ca având „o inteligență normală” și fiind lipsită de orice „patologie psihiatrică”.

Un raport psihiatric a descris-o ca fiind „rece, pasiv-agresivă, cu un discurs contradictoriu și fantezist”, manifestând „narcisism patologic”, comportament antisocial și „un risc foarte ridicat de recidivă”.

O a doua evaluare nu a constatat „niciun simptom depresiv, anxios sau posttraumatic” și a remarcat „empatia foarte scăzută” a acesteia.

Detaşarea ei emoțională a fost remarcată încă de la arestarea sa. „În niciun moment nu a dat semne de regret, până la punctul în care m-a făcut să mă îndoiesc de vinovăția ei, în ciuda tuturor probelor care o incriminau. Faptele erau atât de oribile încât mă așteptam să cedeze”, a declarat un ofițer de poliție.

Când i s-au arătat fotografii ale victimei torturate, Benkired a spus: „Mi-e indiferent”.

????????In France, a migrant from Algeria who killed and raped a 12-year-old girl has been sentenced 27-year-old Dabiya Benkired received a life sentence without parole. The woman raped and killed 12-year-old Lola Darrieux in 2022. The child's body was found in a plastic storage box… pic.twitter.com/v4hoK0Vnsd — NEXTA (@nexta_tv) October 25, 2025

Instanța a examinat și trecutul lui Benkired: o copilărie marcată de violență în Algeria, presupuse abuzuri sexuale și consumul timpuriu de canabis după sosirea în Franța, la vârsta de 16 ani.

Nefiind în măsură să găsească stabilitate socială sau profesională, ea a susținut că a ajuns să se prostitueze.

În ultimele sale cuvinte adresate instanței înainte ca juriul să se retragă pentru deliberare, Benkired a spus: „Cer iertare, este oribil ce am făcut și asta este tot ce am de spus”.

În timpul ședinței, Benkired a stat în boxa acuzaților cu privirea goală, fără să arate niciun fel de emoție.

Membrii familiei Lolei au purtat tricouri cu un desen al fetei și cuvintele „Vei fi soarele vieții noastre și steaua nopților noastre”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













