Avioanele modernizate ale companiei oferă acum „tetiere reglabile”, care se trag în față pentru a crea o suprafață moale pe care să îți odihnești capul și să adormi, relatează METRO.

O utilizatoare de Instagram a postat un videoclip cu experiența ei folosind noile tetiere, care a adunat peste 26.000 de aprecieri în mai puțin de 24 de ore.

„Emirates chiar a făcut asta?”, a scris ea.

„Cel mai bun zbor din viața mea, sincer.”, a conchis ea.

Oamenii au descris rapid funcția ca fiind „o schimbare majoră” și „excelentă pentru călători”.

Un alt comentator s-a bucurat că, în sfârșit, „cineva s-a gândit la confortul pasagerilor în zborurile lungi”.

„Este genial”, a adăugat altcineva.

Îmbunătățirea a fost implementată pe 95 de aeronave Emirates până acum, inclusiv 42 de Airbus A380 și 53 de Boeing 777.

„Programul de modernizare al Emirates se bazează pe principiul central că vom oferi clienților noștri o experiență cu adevărat ridicată de fiecare dată când aleg să călătorească cu noi”, a declarat Sir Tim Clark, președintele Emirates Airline.

„În acest sens, echipa noastră de inginerie a lucrat continuu și rapid, în strânsă colaborare cu un ecosistem de parteneri și furnizori, pentru a reîmprospăta și integra cu atenție cele mai bune produse în fiecare aeronavă din program.”, a mai precizat Sir Tim Clark.

„Programul nostru de modernizare a ridicat ștacheta la fiecare pas, în ceea ce privește complexitatea, amploarea și măiestria detaliată.”, a mai spus el.

Totuși, unii oameni au criticat noua funcție, susținând că nu este „igienică”.

Alții au sugerat pur și simplu ștergerea tetierelor cu șervețele antibacteriene înainte de a te așeza pentru zbor.